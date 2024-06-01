Сили ППО знищили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ПК "Схід"
Протиповітряна оборона півдня України вдень 1 червня знищила над Дніпропетровською областю розвідувальний безпілотник російських окупантів.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 13:00 01.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА розвідник противника", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА Сергій Лисак додав, що ймовірно йдеться про російський "Орлан-10".
"Наші оборонці збили БпЛА в Павлоградському районі. Ймовірно, то був Орлан", - написав він.
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