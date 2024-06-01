УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4232 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 249 3

Сили ППО знищили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ПК "Схід"

Над Дніпропетровщиною знищено ворожий БПЛА Орлан-10

Протиповітряна оборона півдня України вдень 1 червня знищила над Дніпропетровською областю розвідувальний безпілотник російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 13:00 01.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА розвідник противника", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА Сергій Лисак додав, що ймовірно йдеться про російський "Орлан-10".

"Наші оборонці збили БпЛА в Павлоградському районі. Ймовірно, то був Орлан", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 218 повітряних цілей знищили протягом травня підрозділи ППО Сухопутних військ

Автор: 

безпілотник (4153) ППО (3185) Дніпропетровська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо ППО! Україна понад усе!
показати весь коментар
01.06.2024 14:00 Відповісти
Молодці хлопці , честь Вам і хвала 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
01.06.2024 14:34 Відповісти
Над Черным морем замечен уникальный «гость»: готовится удар по войскам РФ в Крыму.
У оккупированного Крыма ведет разведку БПЛА-разведчик Global Hawk Военно-воздушных сил США.
В ближайшие дни, предположительно, Украина нанесет очередной массированный удар по военным целям в оккупированном Крыму.
Об этом свидетельствует появление в Черном море разведывательного борта ВВС США.

На рассвете 1 июня над Черным морем вел патрулирование разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США под позывным FORTE16.

показати весь коментар
01.06.2024 14:36 Відповісти
 
 