Войска РФ наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях, - Генштаб ВСУ

Давление российских оккупантов на Покровском направлении не уменьшается, одновременно захватчики наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях. Украинские воины гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба относительно российского вторжения по состоянию на 16:30 01.06.2024, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

"Опять под ударами российских террористов находится Харьковщина. В частности, по Волчанским Хуторам агрессор запустил управляемую авиационную бомбу из Таганрога (Российская Федерация). Еще один КАБ запустили с территории Российской Федерации по Зыбино. После полудня из Белгорода (РФ) россияне нанесли циничный ракетный удар по Харькову.

Ситуация в приграничье

Не прекращает агрессор бить артиллерией со своей территории по приграничным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Артиллерийским обстрелам со стороны Российской Федерации подверглись населенные пункты Фотовыж, Кремский Бугор и Большая Березка.

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На Купянском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Дружелюбовки. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

Обстановка на востоке

Продолжают активные действия российские оккупанты на Северском направлении. Количество боевых столкновений здесь возросло до девяти. Одну атаку украинские защитники отразили, восемь еще продолжаются. В то же время, враг нанес бомбовый удар одним КАБом по Переездному.

На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Часового Яра. Подразделения Сил обороны успешно пресекли эту попытку. Вместе с тем, от ударов вражеской авиации пострадали Дружба (противник применил 10 неуправляемых авиационных ракет) и Константиновка (нанесен удар КАБом).

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны здесь отразили уже восемь штурмовых действий оккупантов. Еще 11 продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Соколу нанесен удар двумя КАБами, Новоселовку Первую агрессор атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

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Продолжаются бои на Кураховском направлении. Общее количество атак здесь возросло до 17. Наши защитники успешно отразили 11 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки. По Водяному противник нанес удар КАБом с самолета Су-35.

Предварительные потери россиян с начала суток на Кураховском направлении составили: 71 оккупант, три танка, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Повреждения получили еще четыре танка и одна ББМ.

Враг продолжает атаковать при поддержке авиации на Времовском направлении. Еще два ракетных удара с применением 16 НАРов российские оккупанты нанесли по району Старомайорского. В то же время, Урожайное неуправляемыми авиационными ракетами атаковали два вражеских Ка-52", - говорится в сообщении.