Війська РФ нарощують темпи атак на Сіверському та Курахівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Тиск російських окупантів на Покровському напрямку не зменшується, водночас загарбники нарощують темпи атак на Сіверському та Курахівському напрямках. Українські воїни гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу щодо російського вторгнення станом на 16.30 01.06.2024, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Харківщині

"Знову під ударами російських терористів перебуває Харківщина. Зокрема, по Вовчанських Хуторах агресор запустив керовану авіаційну бомбу з Таганрогу (російська федерація). Ще одна КАБ прилетіла з території російської федерації по Зибиному. Пополудні з Бєлгорода (рф) росіяни завдали цинічного ракетного удару по Харкову.

Ситуація у прикордонні

Не припиняє агресор бити артилерією зі своєї території по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів зі сторони російської федерації зазнали населені пункти Фотовиж, Кремський Бугор та Велика Берізка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Сіверському напрямку, на Покровському триває 8 боєзіткнень, - Генштаб

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

Обстановка на Сході

Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до дев’яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають. Водночас, ворог завдав бомбового удару однією КАБ по Переїзному.

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутися в напрямку Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно присікли цю спробу. Разом з тим, від ударів ворожої авіації постраждали Дружба (противник застосував 10 некерованих авіаційних ракет) та Костянтинівка (завдано удару однією КАБ).

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже вісім штурмових дій окупантів. Ще 11 тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Соколу нанесено удар двома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував некерованими авіаційними ракетами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили 15 штурмів росіян на Оріхівському напрямку, ще п’ять - в районі Кринок

Тривають бої на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17. Наші захисники успішно відбили 11 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки та Костянтинівки. По Водяному противник завдав удару однією КАБ із літака Су-35.

Попередні втрати росіян від початку доби на Курахівському напрямку склали: 71 окупант, три танки, одна бойова броньована машина та два автомобілі. Пошкоджень зазнали ще чотири танки та одна ББМ.

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на Времівському напрямку. Ще два ракетні удари із застосуванням 16 НАРів російські окупанти завдали по району Старомайорського. Водночас, Урожайне некерованими авіаційними ракетами атакували два ворожі Ка-52", - йдеться у повідомленні.