Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес, - Минобороны
Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дроны. Приоритет также очень важен. Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике. Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд гривен", - информировал замминистра.
По его словам, частично эти торги уже состоялись, и "Минобороны получило хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов".
"Состоялись торги и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тысяч. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути", - пояснил Клименков.
Пожалуйста, подождите...
І найголовніше, що можна брати будь-які передові західні розробки, приклеїти свій лейбл і спокійно атакувати по всій території кацапляндії
Якщо кацапстан зі своїми грошима далі гасел, що все «має бути вітчизняне» нікуди не просунувся, то що ви пропонуєте? Що з нуля за рік під час війни зробимо свої мікропроцесори і камери рівня Sony?
Вже півроку пройшло...на Фронті їх поки не видно...
...пріятний бізнес...
Eagle Eyes, чудовий програмний пакет для дронів. Розроблений українськими спецназівцями, він дозволяє безпілотникам керувати лише за допомогою машинного прицілу, без необхідності втручання ззовні.
Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програмне забезпечення порівнює відео місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, раніше зібраних літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої місії навіть після глушіння.
Чому немає дронів, котрі працювали б за принципом ракет HARM?
Станція РЕБ, це ж "новорічна ялинка" в радіодіапазоні.
Цензор - помийка, яка блокує користувачів і лижн дупу брудному боневтіку
бо їм "план" потрібен
США як приклад. Китай антиприклад, лише копіюють США, свого створити не здатні.