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Минобороны (9023) дроны (3553)

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес, - Минобороны

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков

Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дроны. Приоритет также очень важен. Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике. Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд гривен", - информировал замминистра.

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По его словам, частично эти торги уже состоялись, и "Минобороны получило хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов".

"Состоялись торги и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7 тысяч. И более 1 млрд грн уже этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути", - пояснил Клименков.

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Топ комментарии
+9
Розробляє і виробляє велика різниця.Розробляти можна що завгодно.А виробляти комплектуцючі і їх збирати це зовсім інше.Яка частка в цих дронах китайських деталей?Ото і воно не треба розказувати про 100%.
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01.06.2024 22:59
+9
Як там "дрони Розєнблата"? Знов хтось має за нього відсидіти?
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01.06.2024 23:01
+8
Опа, а де ж ті 200 мільярдів які ви забрали з місцевих громад? Якщо дрони збирають приватники
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01.06.2024 23:13
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а может 2000 дронов закинул Порох пару дней назад, зелёное у *****
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01.06.2024 22:59 Ответить
Розробляє і виробляє велика різниця.Розробляти можна що завгодно.А виробляти комплектуцючі і їх збирати це зовсім інше.Яка частка в цих дронах китайських деталей?Ото і воно не треба розказувати про 100%.
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01.06.2024 22:59 Ответить
А кацапські шахеди автентичні як балалайка з тілогрійкою? Яка різниця які там деталі іноземні

І найголовніше, що можна брати будь-які передові західні розробки, приклеїти свій лейбл і спокійно атакувати по всій території кацапляндії
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01.06.2024 23:26 Ответить
Велика різниця мати все своє включно до деталей ні від кого не залежити не тільки в розробці але і виробництві.А не чекати коли воно прийде або коли його поставлять.А час зараз дуже важливий.Завтра китайці перекриють ринок деталей і буде різниця.
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01.06.2024 23:43 Ответить
Кому перекриють китайці ринок деталей, Україні? Ну будуть китайські деталі з Німеччини або Польщі поставлятися, які проблеми

Якщо кацапстан зі своїми грошима далі гасел, що все «має бути вітчизняне» нікуди не просунувся, то що ви пропонуєте? Що з нуля за рік під час війни зробимо свої мікропроцесори і камери рівня Sony?
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01.06.2024 23:54 Ответить
Як там "дрони Розєнблата"? Знов хтось має за нього відсидіти?
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01.06.2024 23:01 Ответить
********* сидить з федоровим на кухні і паяють дрони цілодобово.
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02.06.2024 16:29 Ответить
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01.06.2024 23:06 Ответить
А де ж нарешті хоч трохи дронів з обіцяного Шмигалем "мільйону"...?!!
Вже півроку пройшло...на Фронті їх поки не видно...
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01.06.2024 23:06 Ответить
На колчаковских фронтах (с)
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01.06.2024 23:27 Ответить
а мільйон від Камишіна до грудня 2023 роуку де? ААААвін зерно пахана Ахмєтова вивозив...Краще ніж в довоєнні роки!- в новинах було
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01.06.2024 23:12 Ответить
У цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес.

...пріятний бізнес...
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01.06.2024 23:13 Ответить
Так, згаданий вже тут Розенблат задоволений.
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02.06.2024 09:13 Ответить
Опа, а де ж ті 200 мільярдів які ви забрали з місцевих громад? Якщо дрони збирають приватники
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01.06.2024 23:13 Ответить
А ви кількість депутатів/суддів/прокурорів знаєте? Так отож!
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02.06.2024 09:14 Ответить
Сигнали зв'язку можуть глушити засоби радіоелектронної боротьби Росії. У зв'язку з тим, що велика кількість безпілотників фактично засліплена, українські технологи дронів були змушені проявити творчий підхід.

Eagle Eyes, чудовий програмний пакет для дронів. Розроблений українськими спецназівцями, він дозволяє безпілотникам керувати лише за допомогою машинного прицілу, без необхідності втручання ззовні.

Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програмне забезпечення порівнює відео місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, раніше зібраних літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої місії навіть після глушіння.
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01.06.2024 23:18 Ответить
Eagle Eyes також були навчені розпізнавати конкретні наземні цілі, включаючи танки, транспортери, ракетні установки та ударні вертольоти. Потім програмне забезпечення може випускати бомби або аварійно занурюватися без команди людини-оператора.
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01.06.2024 23:25 Ответить
Може ви дасте відповідь, якщо розбираєтеся у цьому?
Чому немає дронів, котрі працювали б за принципом ракет HARM?
Станція РЕБ, це ж "новорічна ялинка" в радіодіапазоні.
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02.06.2024 09:18 Ответить
вангую що станція реб дорога іграшка і її тримають далеко тому дрон не долетить до неї.
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02.06.2024 16:33 Ответить
Неодноразово вже були відео зі знищенням станцій РЕБ (мабуть тимчасово непрацюючих) саме fpv-шками. У них теж є радіус дії, і він не безкінечний.
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02.06.2024 19:06 Ответить
Де мільярд дерев ?

Цензор - помийка, яка блокує користувачів і лижн дупу брудному боневтіку
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01.06.2024 23:18 Ответить
а де умеров?нарешті вже вигнали?
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01.06.2024 23:20 Ответить
"Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес" - чого люди тільки не роблять, аби не йти на фронт. ©ТЦК
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01.06.2024 23:54 Ответить
95% це дійсно більша частина.
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01.06.2024 23:54 Ответить
і з цього приватного бізнесу, по тупих постановах шигальоуряду половину працівників бусифікувало тцк
бо їм "план" потрібен
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02.06.2024 00:04 Ответить
Ну не спекулянтів же з різноманітних торгівельних мереж вдягати в піксель. То поважні та шановні люди. Більшість з них має прямі родинні або бізнесові стосунки з тими ж суддями, прокурорами, місцевою владою. Всі ці структури (і ТЦК у тому числі) пов'язані між собою як той славнозвісний італійський "Спрут". Тільки от немає у нас комісара Катані...
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02.06.2024 09:25 Ответить
який бізнес?))клоуни)той що ви обілечуєте
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02.06.2024 06:25 Ответить
І це добре, бо на рашці де цим займаються держпідприємства найменше вдосконалення потребує довготривалих погоджень, приватний, особливо малий бізнес завжди буде більш еластичним і конкурентоспроможнішим ніж державний.
США як приклад. Китай антиприклад, лише копіюють США, свого створити не здатні.
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02.06.2024 09:33 Ответить
100% дрони в Україні... час іде, як говорять расєянє: А на манеже всё те же.
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02.06.2024 11:20 Ответить
 
 