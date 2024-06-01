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Новини
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Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес, - Міноборони

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков

Майже 100% усіх дронів розробляється в Україні. У цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд гривень", - інформував заступник міністра.

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За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати, як за продуктом, так і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".

"Відбулися торги і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.

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Автор: 

Міноборони (7361) дрони (4695)


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Топ коментарі
+9
Розробляє і виробляє велика різниця.Розробляти можна що завгодно.А виробляти комплектуцючі і їх збирати це зовсім інше.Яка частка в цих дронах китайських деталей?Ото і воно не треба розказувати про 100%.
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01.06.2024 22:59
+9
Як там "дрони Розєнблата"? Знов хтось має за нього відсидіти?
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01.06.2024 23:01
+8
Опа, а де ж ті 200 мільярдів які ви забрали з місцевих громад? Якщо дрони збирають приватники
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01.06.2024 23:13
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а может 2000 дронов закинул Порох пару дней назад, зелёное у *****
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01.06.2024 22:59 Відповісти
Розробляє і виробляє велика різниця.Розробляти можна що завгодно.А виробляти комплектуцючі і їх збирати це зовсім інше.Яка частка в цих дронах китайських деталей?Ото і воно не треба розказувати про 100%.
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01.06.2024 22:59 Відповісти
А кацапські шахеди автентичні як балалайка з тілогрійкою? Яка різниця які там деталі іноземні

І найголовніше, що можна брати будь-які передові західні розробки, приклеїти свій лейбл і спокійно атакувати по всій території кацапляндії
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01.06.2024 23:26 Відповісти
Велика різниця мати все своє включно до деталей ні від кого не залежити не тільки в розробці але і виробництві.А не чекати коли воно прийде або коли його поставлять.А час зараз дуже важливий.Завтра китайці перекриють ринок деталей і буде різниця.
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01.06.2024 23:43 Відповісти
Кому перекриють китайці ринок деталей, Україні? Ну будуть китайські деталі з Німеччини або Польщі поставлятися, які проблеми

Якщо кацапстан зі своїми грошима далі гасел, що все «має бути вітчизняне» нікуди не просунувся, то що ви пропонуєте? Що з нуля за рік під час війни зробимо свої мікропроцесори і камери рівня Sony?
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01.06.2024 23:54 Відповісти
Як там "дрони Розєнблата"? Знов хтось має за нього відсидіти?
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01.06.2024 23:01 Відповісти
********* сидить з федоровим на кухні і паяють дрони цілодобово.
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02.06.2024 16:29 Відповісти
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01.06.2024 23:06 Відповісти
А де ж нарешті хоч трохи дронів з обіцяного Шмигалем "мільйону"...?!!
Вже півроку пройшло...на Фронті їх поки не видно...
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01.06.2024 23:06 Відповісти
На колчаковских фронтах (с)
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01.06.2024 23:27 Відповісти
а мільйон від Камишіна до грудня 2023 роуку де? ААААвін зерно пахана Ахмєтова вивозив...Краще ніж в довоєнні роки!- в новинах було
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01.06.2024 23:12 Відповісти
У цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес.

...пріятний бізнес...
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01.06.2024 23:13 Відповісти
Так, згаданий вже тут Розенблат задоволений.
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02.06.2024 09:13 Відповісти
Опа, а де ж ті 200 мільярдів які ви забрали з місцевих громад? Якщо дрони збирають приватники
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01.06.2024 23:13 Відповісти
А ви кількість депутатів/суддів/прокурорів знаєте? Так отож!
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02.06.2024 09:14 Відповісти
Сигнали зв'язку можуть глушити засоби радіоелектронної боротьби Росії. У зв'язку з тим, що велика кількість безпілотників фактично засліплена, українські технологи дронів були змушені проявити творчий підхід.

Eagle Eyes, чудовий програмний пакет для дронів. Розроблений українськими спецназівцями, він дозволяє безпілотникам керувати лише за допомогою машинного прицілу, без необхідності втручання ззовні.

Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програмне забезпечення порівнює відео місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, раніше зібраних літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої місії навіть після глушіння.
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01.06.2024 23:18 Відповісти
Eagle Eyes також були навчені розпізнавати конкретні наземні цілі, включаючи танки, транспортери, ракетні установки та ударні вертольоти. Потім програмне забезпечення може випускати бомби або аварійно занурюватися без команди людини-оператора.
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01.06.2024 23:25 Відповісти
Може ви дасте відповідь, якщо розбираєтеся у цьому?
Чому немає дронів, котрі працювали б за принципом ракет HARM?
Станція РЕБ, це ж "новорічна ялинка" в радіодіапазоні.
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02.06.2024 09:18 Відповісти
вангую що станція реб дорога іграшка і її тримають далеко тому дрон не долетить до неї.
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02.06.2024 16:33 Відповісти
Неодноразово вже були відео зі знищенням станцій РЕБ (мабуть тимчасово непрацюючих) саме fpv-шками. У них теж є радіус дії, і він не безкінечний.
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02.06.2024 19:06 Відповісти
Де мільярд дерев ?

Цензор - помийка, яка блокує користувачів і лижн дупу брудному боневтіку
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01.06.2024 23:18 Відповісти
а де умеров?нарешті вже вигнали?
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01.06.2024 23:20 Відповісти
"Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес" - чого люди тільки не роблять, аби не йти на фронт. ©ТЦК
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01.06.2024 23:54 Відповісти
95% це дійсно більша частина.
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01.06.2024 23:54 Відповісти
і з цього приватного бізнесу, по тупих постановах шигальоуряду половину працівників бусифікувало тцк
бо їм "план" потрібен
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02.06.2024 00:04 Відповісти
Ну не спекулянтів же з різноманітних торгівельних мереж вдягати в піксель. То поважні та шановні люди. Більшість з них має прямі родинні або бізнесові стосунки з тими ж суддями, прокурорами, місцевою владою. Всі ці структури (і ТЦК у тому числі) пов'язані між собою як той славнозвісний італійський "Спрут". Тільки от немає у нас комісара Катані...
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02.06.2024 09:25 Відповісти
який бізнес?))клоуни)той що ви обілечуєте
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02.06.2024 06:25 Відповісти
І це добре, бо на рашці де цим займаються держпідприємства найменше вдосконалення потребує довготривалих погоджень, приватний, особливо малий бізнес завжди буде більш еластичним і конкурентоспроможнішим ніж державний.
США як приклад. Китай антиприклад, лише копіюють США, свого створити не здатні.
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02.06.2024 09:33 Відповісти
100% дрони в Україні... час іде, як говорять расєянє: А на манеже всё те же.
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02.06.2024 11:20 Відповісти
 
 