Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, у цьому секторі більшу частину займає приватний бізнес, - Міноборони
Майже 100% усіх дронів розробляється в Україні. У цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес.
Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дрони. Пріоритет також дуже важливий. Майже 100% усіх виробів розробляється в Україні. Тобто, в цьому секторі якраз більшу частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку. Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд гривень", - інформував заступник міністра.
За його словами, частково ці торги вже відбулися, і "Міноборони отримало хороші результати, як за продуктом, так і за ціною. Уже законтрактовано близько 7 тис. дронів".
"Відбулися торги і зараз проходять перевірку і кваліфікацію ще близько 7 тисяч. І понад 1 млрд грн уже цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом", - пояснив Кліменков.
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І найголовніше, що можна брати будь-які передові західні розробки, приклеїти свій лейбл і спокійно атакувати по всій території кацапляндії
Якщо кацапстан зі своїми грошима далі гасел, що все «має бути вітчизняне» нікуди не просунувся, то що ви пропонуєте? Що з нуля за рік під час війни зробимо свої мікропроцесори і камери рівня Sony?
Вже півроку пройшло...на Фронті їх поки не видно...
...пріятний бізнес...
Eagle Eyes, чудовий програмний пакет для дронів. Розроблений українськими спецназівцями, він дозволяє безпілотникам керувати лише за допомогою машинного прицілу, без необхідності втручання ззовні.
Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програмне забезпечення порівнює відео місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, раніше зібраних літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої місії навіть після глушіння.
Чому немає дронів, котрі працювали б за принципом ракет HARM?
Станція РЕБ, це ж "новорічна ялинка" в радіодіапазоні.
Цензор - помийка, яка блокує користувачів і лижн дупу брудному боневтіку
бо їм "план" потрібен
США як приклад. Китай антиприклад, лише копіюють США, свого створити не здатні.