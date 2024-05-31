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Знищення російських танкістів у районі Новомихайлівки десантниками 79-ї бригади. ВIДЕО

Бійці 79ї окремої десантно-штурмової бригади скидами з дронів добивають окупантів з російського танка, що підірвався на міні.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

У спробі прорватися до українських позицій бронемашина окупантів швидко знайшла свої міни. Втративши засоби РЕБ, танк і його екіпаж, що неабияк підгорів, стали здобиччю для наших пілотів FPV-дронів.

Також дивіться: Воїн 79 ОДШБр з ПТРК FGM-148 "Javelin" атакує російську бронетехніку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4706)


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Топ коментарі
+14
***** шастать!
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31.05.2024 21:53
+13
Смерть російським загарбникам! Слава ЗСУ!
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31.05.2024 22:07
+11
у всех кино не прокачивает?
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31.05.2024 21:57
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***** шастать!
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31.05.2024 21:53 Відповісти
Тока так и никак по-другому.
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31.05.2024 21:55 Відповісти
у всех кино не прокачивает?
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31.05.2024 21:57 Відповісти
Так, на вінді чомусь вісне, але на смарті з андроідом ОК
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31.05.2024 22:22 Відповісти
Смерть російським загарбникам! Слава ЗСУ!
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31.05.2024 22:07 Відповісти
Смерть рюзьге свині!!!
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31.05.2024 22:30 Відповісти
А что с видео, только одну секунду и показывает..
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31.05.2024 22:38 Відповісти
Нормально показывает. Винда ПК десятка.
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01.06.2024 12:17 Відповісти
Скачал видео и посмотрел до конца..
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01.06.2024 14:21 Відповісти
Бывает и такое.
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01.06.2024 19:36 Відповісти
 
 