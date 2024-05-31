Знищення російських танкістів у районі Новомихайлівки десантниками 79-ї бригади. ВIДЕО
Бійці 79ї окремої десантно-штурмової бригади скидами з дронів добивають окупантів з російського танка, що підірвався на міні.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
У спробі прорватися до українських позицій бронемашина окупантів швидко знайшла свої міни. Втративши засоби РЕБ, танк і його екіпаж, що неабияк підгорів, стали здобиччю для наших пілотів FPV-дронів.
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