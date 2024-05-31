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Новости Видео Война
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Уничтожение российских танкистов в районе Новомихайловки десантниками 79-й бригады. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбросами с дронов добивают оккупантов из российского танка, подорвавшегося на мине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

В попытке прорваться к украинским позициям бронемашина оккупантов быстро нашла свои мины. Потеряв средства РЭБ, танк и его экипаж, изрядно подгоревший, стали добычей для наших пилотов FPV-дронов.

Смотрите также: Два танка, 6 бронемашин и 80 оккупантов уничтожили бойцы 79-й ОДШБ при попытке штурма вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3923)


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Топ комментарии
+14
***** шастать!
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31.05.2024 21:53
+13
Смерть російським загарбникам! Слава ЗСУ!
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31.05.2024 22:07
+11
у всех кино не прокачивает?
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31.05.2024 21:57
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***** шастать!
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31.05.2024 21:53 Ответить
Тока так и никак по-другому.
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31.05.2024 21:55 Ответить
у всех кино не прокачивает?
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31.05.2024 21:57 Ответить
Так, на вінді чомусь вісне, але на смарті з андроідом ОК
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31.05.2024 22:22 Ответить
Смерть російським загарбникам! Слава ЗСУ!
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31.05.2024 22:07 Ответить
Смерть рюзьге свині!!!
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31.05.2024 22:30 Ответить
А что с видео, только одну секунду и показывает..
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31.05.2024 22:38 Ответить
Нормально показывает. Винда ПК десятка.
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01.06.2024 12:17 Ответить
Скачал видео и посмотрел до конца..
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01.06.2024 14:21 Ответить
Бывает и такое.
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01.06.2024 19:36 Ответить
 
 