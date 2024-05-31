Уничтожение российских танкистов в районе Новомихайловки десантниками 79-й бригады. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбросами с дронов добивают оккупантов из российского танка, подорвавшегося на мине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

В попытке прорваться к украинским позициям бронемашина оккупантов быстро нашла свои мины. Потеряв средства РЭБ, танк и его экипаж, изрядно подгоревший, стали добычей для наших пилотов FPV-дронов.

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