Два танка, 6 бронемашин и 80 оккупантов уничтожили бойцы 79-й ОДШБ при попытке штурма вблизи Новомихайловки. ВИДЕО
Десантники 79-й ОДШБ отбили вражеский штурм вблизи Новомихайловки и уничтожили два танка, шесть бронемашин и ликвидировали около 80 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинских воинов с оккупантами опубликована в соцсетях.
"Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ разматывают очередной механизированный штурм противника в районе Новомихайловки. В результате 2 танка и 6 бронемашин с вражеской пехотой так и остались на поле боя, не добравшись до украинских позиций. Более 80 российских оккупантов отправились прямо в ад", - говорится в комментарии к видео.
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