РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11714 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 645 6

Два танка, 6 бронемашин и 80 оккупантов уничтожили бойцы 79-й ОДШБ при попытке штурма вблизи Новомихайловки. ВИДЕО

Десантники 79-й ОДШБ отбили вражеский штурм вблизи Новомихайловки и уничтожили два танка, шесть бронемашин и ликвидировали около 80 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинских воинов с оккупантами опубликована в соцсетях.

"Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ разматывают очередной механизированный штурм противника в районе Новомихайловки. В результате 2 танка и 6 бронемашин с вражеской пехотой так и остались на поле боя, не добравшись до украинских позиций. Более 80 российских оккупантов отправились прямо в ад", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Багги с кремлевскими пропагандистами Коцом и Поддубным наехало на мину в Волчанске. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9756) боевые действия (4120) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекрестился кацап и сдох!
Аминь...
показать весь комментарий
29.05.2024 12:13 Ответить
Бігають орки , як спрінтери , тікаючи від українських воїнів
показать весь комментарий
29.05.2024 14:01 Ответить
То він благославляв на безболісний і швидкий квиток до пекла
показать весь комментарий
29.05.2024 15:02 Ответить
Ось що Святий Дрон робить!
показать весь комментарий
29.05.2024 17:59 Ответить
последний кадр смело можно номинировать на Оскар
показать весь комментарий
29.05.2024 18:58 Ответить
 
 