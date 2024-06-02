ПВО ночью уничтожило 24 "шахеда" из 25. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 июня российские захватчики атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К", зенитной управляемой ракетой С-300, а также 25 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запустили с мыса Чауда (Крым), Ейска и Приморско-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

24 вражеских беспилотника были сбиты в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

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