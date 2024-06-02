ППО вночі знищила 24 "шахеди" з 25. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 2 червня російські загарбники атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К", зенітною керованою ракетою С-300, а також 25 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили з мису Чауда (Крим), Єйська та Приморсько-Ахатарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

24 ворожі беспілотники були збиті у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

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