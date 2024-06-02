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Новини Війна
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Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: курс північно-західний, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

У суботу, 1 червня, ввечері зафіксовано рух російських ударних безпілотників із південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА!" - повідомили Повітряні сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів", - Повітряні сили

"БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - додали вони згодом.

О 23:40 Повітряні сили повідомили про дві групи ударних БпЛА, які рухаються у напрямку Одещини та Криворізького району:

"Рух ударних БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
2. Група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини".

О 0:02 2 червня Повітряні сили повідомили про чотрити групу російських ударних безпілотників: 

"Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини".

Повітряні сили про чергову атаку росіян

Повітряні сили про атаку Шахедами

Повітряні сили про атаку РФ

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

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У кремлівського упиря агонія , як у чортів перед смертю👹
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01.06.2024 23:48 Відповісти
 
 