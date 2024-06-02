Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: курс північно-західний, - Повітряні сили (оновлено)
У суботу, 1 червня, ввечері зафіксовано рух російських ударних безпілотників із південного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА!" - повідомили Повітряні сили.
"БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - додали вони згодом.
О 23:40 Повітряні сили повідомили про дві групи ударних БпЛА, які рухаються у напрямку Одещини та Криворізького району:
"Рух ударних БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
2. Група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини".
О 0:02 2 червня Повітряні сили повідомили про чотрити групу російських ударних безпілотників:
"Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини".
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".
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