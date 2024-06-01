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Россияне запустили "Шахеды" с юга: курс северо-западный, - Воздушные силы

Шахеди

В субботу, 1 июня, вечером зафиксировано движение российских ударных беспилотников с южного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевская, Херсонская области - угроза ударных БпЛА!" - сообщили Воздушные силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов", - Воздушные силы

"БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный", - добавили они впоследствии.

Повітряні сили про чергову атаку росіян

Напомним, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".
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У кремлівського упиря агонія , як у чортів перед смертю👹
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01.06.2024 23:48 Ответить
 
 