В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет, - ОТГВ "Харьков"

Силы обороны пока не фиксируют активизацию врага в направлении Золочева Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

"Военные оперируют только фактами. В настоящее время активных действий врага на Золочевском направлении нет. Но Силы обороны всегда наготове и ждут любых действий врага на всех направлениях", - заявил спикер.

По его словам, по состоянию на утро бои на Харьковском направлении идут в направлении населенных пунктов Волчанск и Старица. Потери врага за сутки на этом направлении составляют 115 человек ранеными и убитыми.

Спикер отметил, что россияне используют для атак тактику малых групп под прикрытием артиллерии.

Напомним, 10 мая российские захватчики начали наступление в Харьковской области.

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