За сутки оккупанты нанесли по Украине 4 ракетных удара, сбросили 46 КАБов, применили 351 дрон-камикадзе. Произошло 60 боестолкновений, - Генштаб

В настоящее время произошло 60 боевых столкновений. В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 4 ракетных удара с применением двух ракет и 33 авиационных удара - с применением 46 КАБов, применили 351 дрон-камикадзе. Осуществили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах из различных типов вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Отбиты атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отбиты в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

Также читайте: Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины активно истощают наступательный потенциал врага, - Генштаб ВС (обновлено)

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны и в Серебрянском лесу. Три атаки отбиты, еще одно боевое столкновение продолжается возле села Терны. Противник успеха не имеет, потерь наших позиций не допущено.

На Сиверском направлении в течение суток наши защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Выемки и Разделовки. Около последней обстановка остается напряженной - продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника вклиниться в нашу оборону неподалеку Калиновки, Клещиевки и Андреевки. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 17 атак противника. Украинские защитники отражают попытки российских оккупантов прорваться. Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи Сокола. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На Кураховском направлении произошло шесть боевых столкновений, пять из которых успешно отбиты нашими воинами. Продолжается бой в районе Красногоровки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытались продвинуться в районе Старицы, горячее всего сейчас возле с. Сокол в Донецкой области, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Времевском направлении украинские защитники сдержали три атаки оккупантов в сторону Старомайорского. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении российские захватчики безуспешно пытались продвинуться к Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, наши воины пять раз дали жесткий отпор российским захватчикам в районе Крынок.

"Подразделения нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесли поражения по 18 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, трем артиллерийским системам, двум средствам ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера