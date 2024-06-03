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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 511 130 человек (+1270 за сутки), 7779 танков, 13 280 артсистем, 15 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 511 130 (+1270) человек,
  • танков - 7779 (+14) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 002 (+22) единицы,
  • артиллерийских систем - 13 280 (+47) единиц,
  • РСЗО - 1090 (+1) единиц,
  • средств ППО - 824 (+3) единицы,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 739 (+40) единиц,
  • крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 159 (+67) единиц,
  • специальной техники - 2199 (+4) единиц.

Также смотрите: "Мы использовали по танкам все выстрелы в Carl Gustaf. Взялись за РПГ-7": воины 58-й бригады рассказали, как уничтожили штурмовую бронегруппу россиян. ФОТО

Втрати росіян на ранок 3 червня
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Топ комментарии
+18
Минув 3753 день москальсько-української війни.
158!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 48, броня 36, логістика 67!
ББМ перевалили за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 511 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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03.06.2024 08:47
+11
А колись раділи цифрі "600" кацапів убитими та пораненими на добу
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03.06.2024 07:20
+8
На початку, влада стверджувала що ці цифри показують кількість саме убитих чумардосів, не враховуючи поранених та виродків із лугандонії та вагнера. Потім почали казати що це загальні втрати. Сподіваюсь що цифри не намальовані.
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03.06.2024 07:28
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А колись раділи цифрі "600" кацапів убитими та пораненими на добу
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03.06.2024 07:20 Ответить
На початку, влада стверджувала що ці цифри показують кількість саме убитих чумардосів, не враховуючи поранених та виродків із лугандонії та вагнера. Потім почали казати що це загальні втрати. Сподіваюсь що цифри не намальовані.
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03.06.2024 07:28 Ответить
Колись кацапи робили так само Ще в школі (коли читав "переможні реляції" Суворова) дивувався: "Чому така велика різниця між втратами турків та російських військ?Ну не може такого буть!" А все було просто - не враховувалися втрати українських козаків А саме їх і кидали в пекло бою! Те ж саме зараз Росія робить і стосовно "донбасітів" Вони у кацапів використовуються у якості "кулеприймачів" для наших кулеметів
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03.06.2024 08:04 Ответить
так само https://www.youtube.com/watch?v=HgnZvGz-8Co касапи мріють згодом кидати на штурм мурів Вільнюса, Варшави, Праги тощо наших дітей та онуків ...
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03.06.2024 21:16 Ответить
дивіться на техніку там все майже точно пораховано,а відповідно вона ж сама не їздить а різні вантажівки з мясом і всякі мотолиги,плюс піхота.Думаю якщо брати весь фронт то там втрати ще й занижені бо не все рахують.Просто москальні дохера і вони лізуть і лізуть.Але вже авторитетні видання пишуть що через три місяці в рашці знову треба проводити мобілізацію бо всі що за гроші вже закінчуються.А по два ляма кожному виплачувати вже рашка не тягне!
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03.06.2024 09:56 Ответить
Задумались би спочатку якою ціною. Тоді б, мабуть, перестали радіти.
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03.06.2024 07:38 Ответить
На відміну від тебе - я "задумуюсь" Бо я - колишній кадровий військовий І війна була моєю професією І "втрати на війні" для мене - не просто загиблі люди Це й невідворотний наслідок війни - на який ми не маємо впливу Ти вважаєш за краще здаться? І вмирать під кулеметами розстрільних команд? Чи на каторзі нових ГуЛагів? МО Росії не "просто так" перед війною закуповувало сотнями тисяч мішки для трупів - вони призачалися саме нам!
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03.06.2024 07:58 Ответить
Я про це ще в 22-му писав. 3,14дари приготували сорок тисяч пакетів на той випадок якщо пересувні криматорії не будуть встигать.
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03.06.2024 08:24 Ответить
Війна це логістика, нажаль... Я ЯО-зони замальовуав... З втратами, пожами і руйнуваннями.. Німці , у той війні, не робили "випаленої землі", жодна війна так не велася. Дніпро знову рікою щроблять)
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03.06.2024 13:10 Ответить
а орда лізе і лізе,незважаючи на втрати...ще мабуть пів-мільйона тепер воюють.
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03.06.2024 07:40 Ответить
ББМ ювілей.
150 тисяч чумардосів з початку року, тільки не кажіть що їх ще до біса багато, з якого б переляку підняли виплати, вже пропонують 400-500 тисяч при підписанні контракту.
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03.06.2024 08:13 Ответить
Добрі показники ,за минулий місяць рашисти більше втратили чим за десять років війни в Афганістані ,ну що до гарматного мяса їм не шкода своїх уродів за ідеї рашиського бісноватого фюрера ,але ж залізо колись має закінчитись.
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03.06.2024 08:24 Ответить
З тебе такий Вінстон Черчіль, як з гівна куля. Тому тобі й "сомнітєльно".
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03.06.2024 08:52 Ответить
Чому менше снарядів? Як раз навпаки, кількість снарядів збільшується і вони все швидше доходять до хлопців.
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03.06.2024 08:54 Ответить
Минув 3753 день москальсько-української війни.
158!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 48, броня 36, логістика 67!
ББМ перевалили за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 511 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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03.06.2024 08:47 Ответить
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03.06.2024 08:50 Ответить
 
 