Общие боевые потери РФ с начала войны - около 511 130 человек (+1270 за сутки), 7779 танков, 13 280 артсистем, 15 002 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 511 130 (+1270) человек,
- танков - 7779 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 002 (+22) единицы,
- артиллерийских систем - 13 280 (+47) единиц,
- РСЗО - 1090 (+1) единиц,
- средств ППО - 824 (+3) единицы,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 739 (+40) единиц,
- крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 159 (+67) единиц,
- специальной техники - 2199 (+4) единиц.
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150 тисяч чумардосів з початку року, тільки не кажіть що їх ще до біса багато, з якого б переляку підняли виплати, вже пропонують 400-500 тисяч при підписанні контракту.
158!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 48, броня 36, логістика 67!
ББМ перевалили за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 511 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.