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беженцы (1606) украинцы (3785) Чехия (1658)

Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину

Чехія запустила пілотний проєкт повернення українців на Батьківщину

Украинские беженцы, имеющие статус временной защиты в Чехии и которые хотят вернуться на Родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Для этого в стране начал работать пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Как отмечается, министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным - транспортировка в машине скорой помощи.

Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ предлагает странам ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

Оплата билетов

Чехия готова оплатить билеты до 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон.

Сколько беженцев в Чехии?

По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживало около 339 тысяч граждан Украины, которые покинули Родину из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ поддержали выплаты украинским беженцам для возвращения домой после войны
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Топ комментарии
+10
Прям вижу, толпы желающих вернутся в "Країну мрій" Зеленского...
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03.06.2024 08:36
+9
Ну так хай просто скасують виплати (крім багатодітних і інвалідів, наприклад). Хтось виїде з Чехії, а хтось уже давно роботу знайшов і може залишитися і прожити без цих виплат...
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03.06.2024 08:44
+5
готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
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03.06.2024 08:27
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03.06.2024 08:26 Ответить
готова сплатити квитки до 400 людей
=========

Чехія може спокійно видихнути - її бюджет не постраждає ні на копійку
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03.06.2024 09:00 Ответить
готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
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03.06.2024 08:27 Ответить
Десь єхидно посміхається Гетьманцев!
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03.06.2024 08:33 Ответить
Добровільно це коли люди самі повертаються, а не за гроші. Квитки. Думають що українці такі лохи.
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03.06.2024 08:35 Ответить
Судячи з результатів виборів 2019 року, такі да, лохи.
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03.06.2024 08:54 Ответить
Це якраз і добровільно. Недобровільно - це коли в додатку до квитка дають 24 години, щоб ти звалив із речами
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03.06.2024 09:34 Ответить
Прям вижу, толпы желающих вернутся в "Країну мрій" Зеленского...
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03.06.2024 08:36 Ответить
Життя розставляє на свої місця, Українців і приблуд95!!
Уся інша, пустопорожня балаканина щодо «філософських пояснень» чому ти не захищаєш Україну, то хитре петляння, між СОВІСТЮ і ЧЕСТЮ ЛЮДИНИ!! Це, як у зеленського ухилянта, акакаяразніца …. І тікав..
Усе просто ж, або ти за Свободу Україну, або ти, проти Свободи України!
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03.06.2024 08:37 Ответить
Більшість цих паразитів не від війни тікали, а за виплатами. Вони це вже зрозуміли))
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03.06.2024 08:40 Ответить
Ну так хай просто скасують виплати (крім багатодітних і інвалідів, наприклад). Хтось виїде з Чехії, а хтось уже давно роботу знайшов і може залишитися і прожити без цих виплат...
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03.06.2024 08:44 Ответить
без виплат вони в Україні жили, чи може у нас зарплати дозволяють прожити (не всім же спекулювати віниками та тапками)
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03.06.2024 10:49 Ответить
Це Чехія, а не Німеччина. Там виплати мінімальні.
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03.06.2024 09:35 Ответить
Больных и неработающих бездельников не имеющих пару евро на билет отправляют домой - логично.
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03.06.2024 08:41 Ответить
Так і бачу черги Тернопільських та Франківських біженців їдущіх на шашлики і оббратно, бо то буде халявна дорога
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03.06.2024 08:46 Ответить
А потім назад, але вже до Німеччини від війни тікати.))
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03.06.2024 11:00 Ответить
А що ще так багато на одній допомозі досі за кордоном сидять? Усі, кого я знаю, понаходили роботу.
Серед моїх родичів/знайомих:
- одна виїхала до чоловіка з дітьми, який на заробітках в Європі року з 2019-2020 і має постійну роботу. Вона вже теж працює неповний робочий день.
- кілька працювали в українських підрозділах міжнародних компаній (умовно, Кока-Кола чи там Філіп Морріс), виїхали і були просто переведені в підрозділи цих компаній у Польщі/Чехії/Німеччині/Канаді (там навіть місцеву мову вчити не дуже потрібно - головне інгліш).
- ІТ-шники, яким загалом пох звідки працювати (є й такі, що на українську компанію працюють із Польщі)
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03.06.2024 09:01 Ответить
Ну и программа. На тебе билет..

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03.06.2024 09:11 Ответить
Чехія не витримала навіть до кінця війни. В Україні все ще небезпечно
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03.06.2024 09:16 Ответить
Я б не повертався обратно , треба переїзжати в другу країну , та працювати
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03.06.2024 09:43 Ответить
Типо , Яшi вже й в Iзраiлi остогидло?
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03.06.2024 09:47 Ответить
ЗЫ... ЕDT - расшифровывается, мол, да, идите вы...
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03.06.2024 10:05 Ответить
Працювати? Не за тим їдуть наші бішенці))
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03.06.2024 11:26 Ответить
Та більшість уже давно працює, бо у більшості країн ЄС виплат недостатньо для нормального життя!
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03.06.2024 11:56 Ответить
Угу, найдете дураков возвращаться к 73 процентным.
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03.06.2024 09:44 Ответить
 
 