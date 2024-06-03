Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину
Украинские беженцы, имеющие статус временной защиты в Чехии и которые хотят вернуться на Родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Для этого в стране начал работать пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.
Как отмечается, министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным - транспортировка в машине скорой помощи.
Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.
Оплата билетов
Чехия готова оплатить билеты до 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.
Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.
Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон.
Сколько беженцев в Чехии?
По данным МВД, в апреле в Чешской Республике проживало около 339 тысяч граждан Украины, которые покинули Родину из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Пожалуйста, подождите...
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Чехія може спокійно видихнути - її бюджет не постраждає ні на копійку
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
Уся інша, пустопорожня балаканина щодо «філософських пояснень» чому ти не захищаєш Україну, то хитре петляння, між СОВІСТЮ і ЧЕСТЮ ЛЮДИНИ!! Це, як у зеленського ухилянта, акакаяразніца …. І тікав..
Усе просто ж, або ти за Свободу Україну, або ти, проти Свободи України!
Серед моїх родичів/знайомих:
- одна виїхала до чоловіка з дітьми, який на заробітках в Європі року з 2019-2020 і має постійну роботу. Вона вже теж працює неповний робочий день.
- кілька працювали в українських підрозділах міжнародних компаній (умовно, Кока-Кола чи там Філіп Морріс), виїхали і були просто переведені в підрозділи цих компаній у Польщі/Чехії/Німеччині/Канаді (там навіть місцеву мову вчити не дуже потрібно - головне інгліш).
- ІТ-шники, яким загалом пох звідки працювати (є й такі, що на українську компанію працюють із Польщі)