ПАСЕ предлагает странам ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

Комиссия по вопросам миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась к европейским государствам с призывом продлить срок временной защиты, который был предоставлен ранее, или найти новые пути для законного пребывания беженцев из Украины на территориях этих стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам", - говорится в документе, который касается перемещенных лиц из-за пределов Украины, которые пользуются временной защитой в Европе.

Комиссия в частности просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, "право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания".

В принятом проекте резолюции перечислен также ряд мер для помощи внутренне перемещенным лицам в Украине, включая быстрое предоставление гуманитарной помощи "с особым акцентом на потребности внутренне перемещенных детей и их семей".

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