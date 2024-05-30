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ПАСЕ предлагает странам ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

біженці

Комиссия по вопросам миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась к европейским государствам с призывом продлить срок временной защиты, который был предоставлен ранее, или найти новые пути для законного пребывания беженцев из Украины на территориях этих стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам", - говорится в документе, который касается перемещенных лиц из-за пределов Украины, которые пользуются временной защитой в Европе.

Комиссия в частности просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, "право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания".

В принятом проекте резолюции перечислен также ряд мер для помощи внутренне перемещенным лицам в Украине, включая быстрое предоставление гуманитарной помощи "с особым акцентом на потребности внутренне перемещенных детей и их семей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предлагает равномерно распределять украинских беженцев по странам ЕС
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Топ комментарии
+5
"Спочатку усі 73% на фронт.... " спробуйте їх знайти !

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30.05.2024 17:37
+4
Не заздри , що скоїв помилку 2019 , а потім повірив у шашлики , а інші - ні

Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019

Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
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30.05.2024 17:12
+4
Знаю таких, що голосували за зелень. Мають 3-х дітей. Старшому скоро 17, зібрались виїжджати за кордон. Уже візи зробили.
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30.05.2024 17:52
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жінкам та дітям !

чоловіків в Україну - арбайтати та воювати

р.с. в Київському метрополітені скорочують інтервали між поїздами через мобілізацію машиністів
метрополітен це вам не цирк шапіто із клоунами в бронє
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30.05.2024 17:08 Ответить
Не заздри , що скоїв помилку 2019 , а потім повірив у шашлики , а інші - ні

Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019

Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
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30.05.2024 17:12 Ответить
Ви ображаєте мене приналежністю до ЗЄлєнізму - раджу переглянути мій профіль

готові воювати та вмирати завжди будуть патріоти, 10 - 20 % населення країни, а ЗЄмразь буде ховатись під плінтусом та шпаринах як таргани, або топитись у Тисі як щури
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30.05.2024 17:29 Ответить
Що до тих подій що відбувається , я згоден з Чекалкіним

Увага - лонгрід

Порушення роботи держінститутів та обмеження свобод з боку держави, призвело до перегляду суспільного договору з боку населення.
Всі ці "Ухилянти", бізнеси в тіні, емігранти з мирних міст і інші проблеми лише реакція суспільства на дії влади.
Величезний добровольчий рух та натхнення з яким боролися всі разом за Україну, яке ми бачили у 2022 року, був авансом суспільства владі.

Влада мала відповісти прозорістю, відповідальністю, відчуттям перспективи, да притомністю, в решті решт.
Чим відповіла, ви знаєте і без мене.

На просте питання "ви там тю-тю?" була проста відповідь, "ти порохоскот", це ІПСО, ти русня і т.д.
Люди зробили висновки, а влада НІТ.
Котимось далі та ще глибше під колискові позитивних блогерів.
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30.05.2024 19:40 Ответить
"Спочатку усі 73% на фронт.... " спробуйте їх знайти !

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30.05.2024 17:37 Ответить
Знаю таких, що голосували за зелень. Мають 3-х дітей. Старшому скоро 17, зібрались виїжджати за кордон. Уже візи зробили.
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30.05.2024 17:52 Ответить
вони вже не "Всі ми президенти" ?

готуються поржать на останок та бути біженцями-безхатьками у чужій стороні
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30.05.2024 18:01 Ответить
А тут не погано жили. Точно "пів вареника" не купляли. Бізнес мають.
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31.05.2024 07:45 Ответить
Сокращение интервалов между поездами увеличивает необходимость в машинистах...
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30.05.2024 18:20 Ответить
Жінкам,дітям, старим чоловікам, інвалідам продовжуйте. Всім іншим мальчікам до України на медкомісію.
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30.05.2024 17:50 Ответить
Тільки після Вас, Изя.
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30.05.2024 18:01 Ответить
Ахах.... Ору... Сейчас будет у кого-то пукан рваться)))
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30.05.2024 18:18 Ответить
ватнік, іді дамой, водкі нєт
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31.05.2024 05:36 Ответить
Точка зору за всі роки війни не змінилася - пів року в будь якій країні ти біженець і потребуєш допомоги (койка, мова, професійна підготовка), а далі ти паразит. Паразитів треба душити економічно. За пів року навіть дебіл здатний вивчити мову для того щоб виконувати якусь суспільно-корисну працю. Жодної копійки паразитам! Мінімальна допомога може надаватися лише багатодітним одиноким жінкам і то лише на часткове утримання дітей, вивчення мови та професійну підготовку, яка дозволить цих дітей утримувати самостійно.
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30.05.2024 18:37 Ответить
Країни ЕС це країни розвитого соціалізму, от каждого по способности, каждому по плотребностям. А в тебе вуйку, в голові якісь коммуняцькі гнилі думки.
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30.05.2024 19:03 Ответить
А в тебе ухилянтські.
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30.05.2024 19:48 Ответить
Соціалізм це коли податки перевищують 50% заробітку і при цьому соціальні виплати з держави теж перевищують 50% ВВП. Халяви немає ніде! З усіх країн ЄС тільки Швеція може вважатися умовно соціалістичною країною - податки 61%, а соціальні виплати 84% ВВП. Я розумію що після України в тебе провали в освіті в комбінації з гнилим комуняцькими тезами - авжеж!!! за совка податки 93%, а всі соціальні виплати (медицина, освіта, комуналка, відпустки, пенсії і т.п.) 13,4% ВВП. В СРСР соціалізму ні-ко-ли не було. Навіть натяків на нього! Раби в Древньому Римі обходились власнику в 16% від того що заробляли. Іншими словами рабство це коли податки 84% з заробленого...
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30.05.2024 20:48 Ответить
 
 