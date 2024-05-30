ПАСЕ предлагает странам ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины
Комиссия по вопросам миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась к европейским государствам с призывом продлить срок временной защиты, который был предоставлен ранее, или найти новые пути для законного пребывания беженцев из Украины на территориях этих стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам", - говорится в документе, который касается перемещенных лиц из-за пределов Украины, которые пользуются временной защитой в Европе.
Комиссия в частности просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, "право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания".
В принятом проекте резолюции перечислен также ряд мер для помощи внутренне перемещенным лицам в Украине, включая быстрое предоставление гуманитарной помощи "с особым акцентом на потребности внутренне перемещенных детей и их семей".
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чоловіків в Україну - арбайтати та воювати
р.с. в Київському метрополітені скорочують інтервали між поїздами через мобілізацію машиністів
метрополітен це вам не цирк шапіто із клоунами в бронє
Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019
Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
готові воювати та вмирати завжди будуть патріоти, 10 - 20 % населення країни, а ЗЄмразь буде ховатись під плінтусом та шпаринах як таргани, або топитись у Тисі як щури
Увага - лонгрід
Порушення роботи держінститутів та обмеження свобод з боку держави, призвело до перегляду суспільного договору з боку населення.
Всі ці "Ухилянти", бізнеси в тіні, емігранти з мирних міст і інші проблеми лише реакція суспільства на дії влади.
Величезний добровольчий рух та натхнення з яким боролися всі разом за Україну, яке ми бачили у 2022 року, був авансом суспільства владі.
Влада мала відповісти прозорістю, відповідальністю, відчуттям перспективи, да притомністю, в решті решт.
Чим відповіла, ви знаєте і без мене.
На просте питання "ви там тю-тю?" була проста відповідь, "ти порохоскот", це ІПСО, ти русня і т.д.
Люди зробили висновки, а влада НІТ.
Котимось далі та ще глибше під колискові позитивних блогерів.
готуються поржать на останок та бути біженцями-безхатьками у чужій стороні