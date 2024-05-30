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ПАРЄ пропонує країнам ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України

біженці

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", - йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".

В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пропонує рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС

На кінець березня 2024 року в ЄС було 4,2 млн біженців з України.

Автор: 

біженці (1864) ПАРЄ (848) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+5
"Спочатку усі 73% на фронт.... " спробуйте їх знайти !

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30.05.2024 17:37
+4
Не заздри , що скоїв помилку 2019 , а потім повірив у шашлики , а інші - ні

Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019

Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
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30.05.2024 17:12
+4
Знаю таких, що голосували за зелень. Мають 3-х дітей. Старшому скоро 17, зібрались виїжджати за кордон. Уже візи зробили.
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30.05.2024 17:52
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жінкам та дітям !

чоловіків в Україну - арбайтати та воювати

р.с. в Київському метрополітені скорочують інтервали між поїздами через мобілізацію машиністів
метрополітен це вам не цирк шапіто із клоунами в бронє
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30.05.2024 17:08 Відповісти
Не заздри , що скоїв помилку 2019 , а потім повірив у шашлики , а інші - ні

Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019

Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
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30.05.2024 17:12 Відповісти
Ви ображаєте мене приналежністю до ЗЄлєнізму - раджу переглянути мій профіль

готові воювати та вмирати завжди будуть патріоти, 10 - 20 % населення країни, а ЗЄмразь буде ховатись під плінтусом та шпаринах як таргани, або топитись у Тисі як щури
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30.05.2024 17:29 Відповісти
Що до тих подій що відбувається , я згоден з Чекалкіним

Увага - лонгрід

Порушення роботи держінститутів та обмеження свобод з боку держави, призвело до перегляду суспільного договору з боку населення.
Всі ці "Ухилянти", бізнеси в тіні, емігранти з мирних міст і інші проблеми лише реакція суспільства на дії влади.
Величезний добровольчий рух та натхнення з яким боролися всі разом за Україну, яке ми бачили у 2022 року, був авансом суспільства владі.

Влада мала відповісти прозорістю, відповідальністю, відчуттям перспективи, да притомністю, в решті решт.
Чим відповіла, ви знаєте і без мене.

На просте питання "ви там тю-тю?" була проста відповідь, "ти порохоскот", це ІПСО, ти русня і т.д.
Люди зробили висновки, а влада НІТ.
Котимось далі та ще глибше під колискові позитивних блогерів.
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30.05.2024 19:40 Відповісти
"Спочатку усі 73% на фронт.... " спробуйте їх знайти !

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30.05.2024 17:37 Відповісти
Знаю таких, що голосували за зелень. Мають 3-х дітей. Старшому скоро 17, зібрались виїжджати за кордон. Уже візи зробили.
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30.05.2024 17:52 Відповісти
вони вже не "Всі ми президенти" ?

готуються поржать на останок та бути біженцями-безхатьками у чужій стороні
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30.05.2024 18:01 Відповісти
А тут не погано жили. Точно "пів вареника" не купляли. Бізнес мають.
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31.05.2024 07:45 Відповісти
Сокращение интервалов между поездами увеличивает необходимость в машинистах...
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30.05.2024 18:20 Відповісти
Жінкам,дітям, старим чоловікам, інвалідам продовжуйте. Всім іншим мальчікам до України на медкомісію.
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30.05.2024 17:50 Відповісти
Тільки після Вас, Изя.
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30.05.2024 18:01 Відповісти
Ахах.... Ору... Сейчас будет у кого-то пукан рваться)))
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30.05.2024 18:18 Відповісти
ватнік, іді дамой, водкі нєт
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31.05.2024 05:36 Відповісти
Точка зору за всі роки війни не змінилася - пів року в будь якій країні ти біженець і потребуєш допомоги (койка, мова, професійна підготовка), а далі ти паразит. Паразитів треба душити економічно. За пів року навіть дебіл здатний вивчити мову для того щоб виконувати якусь суспільно-корисну працю. Жодної копійки паразитам! Мінімальна допомога може надаватися лише багатодітним одиноким жінкам і то лише на часткове утримання дітей, вивчення мови та професійну підготовку, яка дозволить цих дітей утримувати самостійно.
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30.05.2024 18:37 Відповісти
Країни ЕС це країни розвитого соціалізму, от каждого по способности, каждому по плотребностям. А в тебе вуйку, в голові якісь коммуняцькі гнилі думки.
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30.05.2024 19:03 Відповісти
А в тебе ухилянтські.
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30.05.2024 19:48 Відповісти
Соціалізм це коли податки перевищують 50% заробітку і при цьому соціальні виплати з держави теж перевищують 50% ВВП. Халяви немає ніде! З усіх країн ЄС тільки Швеція може вважатися умовно соціалістичною країною - податки 61%, а соціальні виплати 84% ВВП. Я розумію що після України в тебе провали в освіті в комбінації з гнилим комуняцькими тезами - авжеж!!! за совка податки 93%, а всі соціальні виплати (медицина, освіта, комуналка, відпустки, пенсії і т.п.) 13,4% ВВП. В СРСР соціалізму ні-ко-ли не було. Навіть натяків на нього! Раби в Древньому Римі обходились власнику в 16% від того що заробляли. Іншими словами рабство це коли податки 84% з заробленого...
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30.05.2024 20:48 Відповісти
 
 