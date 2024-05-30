ПАРЄ пропонує країнам ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України
Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи звернулася до європейських держав із закликом продовжити термін тимчасового захисту, який був наданий раніше, або знайти нові шляхи для законного перебування біженців з України на територіях цих країн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", - йдеться в документі, який стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.
Комісія зокрема просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".
В ухваленому проєкті резолюції перераховано також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".
На кінець березня 2024 року в ЄС було 4,2 млн біженців з України.
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чоловіків в Україну - арбайтати та воювати
р.с. в Київському метрополітені скорочують інтервали між поїздами через мобілізацію машиністів
метрополітен це вам не цирк шапіто із клоунами в бронє
Чого нормальні українці мають воювати за довбнів , що зробили помилку 2019
Спочатку усі 73% на фронт , а потім , якщо буде треба - вже інших
готові воювати та вмирати завжди будуть патріоти, 10 - 20 % населення країни, а ЗЄмразь буде ховатись під плінтусом та шпаринах як таргани, або топитись у Тисі як щури
Увага - лонгрід
Порушення роботи держінститутів та обмеження свобод з боку держави, призвело до перегляду суспільного договору з боку населення.
Всі ці "Ухилянти", бізнеси в тіні, емігранти з мирних міст і інші проблеми лише реакція суспільства на дії влади.
Величезний добровольчий рух та натхнення з яким боролися всі разом за Україну, яке ми бачили у 2022 року, був авансом суспільства владі.
Влада мала відповісти прозорістю, відповідальністю, відчуттям перспективи, да притомністю, в решті решт.
Чим відповіла, ви знаєте і без мене.
На просте питання "ви там тю-тю?" була проста відповідь, "ти порохоскот", це ІПСО, ти русня і т.д.
Люди зробили висновки, а влада НІТ.
Котимось далі та ще глибше під колискові позитивних блогерів.
готуються поржать на останок та бути біженцями-безхатьками у чужій стороні