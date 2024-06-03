УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11538 відвідувачів онлайн
Новини
8 114 25
біженці (1762) українці (2507) Чехія (1561)

Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українських біженців на Батьківщину

Чехія запустила пілотний проєкт повернення українців на Батьківщину

Українські біженці, які мають статус тимчасового захисту у Чехії і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Для цього в країні запрацював пілотний проєкт добровільного повернення українців додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.

Як зазначається, міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим - транспортування в машині швидкої допомоги.

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ пропонує країнам ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України

Оплата квитків

Чехія готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон.

Скільки біженців в Чехії?

За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ПАРЄ підтримали виплати українським біженцям для повернення додому після війни

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Прям вижу, толпы желающих вернутся в "Країну мрій" Зеленского...
показати весь коментар
03.06.2024 08:36
+9
Ну так хай просто скасують виплати (крім багатодітних і інвалідів, наприклад). Хтось виїде з Чехії, а хтось уже давно роботу знайшов і може залишитися і прожити без цих виплат...
показати весь коментар
03.06.2024 08:44
+5
готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
показати весь коментар
03.06.2024 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ключове слово "хочуть"
показати весь коментар
03.06.2024 08:26 Відповісти
готова сплатити квитки до 400 людей
=========

Чехія може спокійно видихнути - її бюджет не постраждає ні на копійку
показати весь коментар
03.06.2024 09:00 Відповісти
готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
показати весь коментар
03.06.2024 08:27 Відповісти
Десь єхидно посміхається Гетьманцев!
показати весь коментар
03.06.2024 08:33 Відповісти
Добровільно це коли люди самі повертаються, а не за гроші. Квитки. Думають що українці такі лохи.
показати весь коментар
03.06.2024 08:35 Відповісти
Судячи з результатів виборів 2019 року, такі да, лохи.
показати весь коментар
03.06.2024 08:54 Відповісти
Це якраз і добровільно. Недобровільно - це коли в додатку до квитка дають 24 години, щоб ти звалив із речами
показати весь коментар
03.06.2024 09:34 Відповісти
Прям вижу, толпы желающих вернутся в "Країну мрій" Зеленского...
показати весь коментар
03.06.2024 08:36 Відповісти
Життя розставляє на свої місця, Українців і приблуд95!!
Уся інша, пустопорожня балаканина щодо «філософських пояснень» чому ти не захищаєш Україну, то хитре петляння, між СОВІСТЮ і ЧЕСТЮ ЛЮДИНИ!! Це, як у зеленського ухилянта, акакаяразніца …. І тікав..
Усе просто ж, або ти за Свободу Україну, або ти, проти Свободи України!
показати весь коментар
03.06.2024 08:37 Відповісти
Більшість цих паразитів не від війни тікали, а за виплатами. Вони це вже зрозуміли))
показати весь коментар
03.06.2024 08:40 Відповісти
Ну так хай просто скасують виплати (крім багатодітних і інвалідів, наприклад). Хтось виїде з Чехії, а хтось уже давно роботу знайшов і може залишитися і прожити без цих виплат...
показати весь коментар
03.06.2024 08:44 Відповісти
без виплат вони в Україні жили, чи може у нас зарплати дозволяють прожити (не всім же спекулювати віниками та тапками)
показати весь коментар
03.06.2024 10:49 Відповісти
Це Чехія, а не Німеччина. Там виплати мінімальні.
показати весь коментар
03.06.2024 09:35 Відповісти
Больных и неработающих бездельников не имеющих пару евро на билет отправляют домой - логично.
показати весь коментар
03.06.2024 08:41 Відповісти
Так і бачу черги Тернопільських та Франківських біженців їдущіх на шашлики і оббратно, бо то буде халявна дорога
показати весь коментар
03.06.2024 08:46 Відповісти
А потім назад, але вже до Німеччини від війни тікати.))
показати весь коментар
03.06.2024 11:00 Відповісти
А що ще так багато на одній допомозі досі за кордоном сидять? Усі, кого я знаю, понаходили роботу.
Серед моїх родичів/знайомих:
- одна виїхала до чоловіка з дітьми, який на заробітках в Європі року з 2019-2020 і має постійну роботу. Вона вже теж працює неповний робочий день.
- кілька працювали в українських підрозділах міжнародних компаній (умовно, Кока-Кола чи там Філіп Морріс), виїхали і були просто переведені в підрозділи цих компаній у Польщі/Чехії/Німеччині/Канаді (там навіть місцеву мову вчити не дуже потрібно - головне інгліш).
- ІТ-шники, яким загалом пох звідки працювати (є й такі, що на українську компанію працюють із Польщі)
показати весь коментар
03.06.2024 09:01 Відповісти
Ну и программа. На тебе билет..

показати весь коментар
03.06.2024 09:11 Відповісти
Чехія не витримала навіть до кінця війни. В Україні все ще небезпечно
показати весь коментар
03.06.2024 09:16 Відповісти
Я б не повертався обратно , треба переїзжати в другу країну , та працювати
показати весь коментар
03.06.2024 09:43 Відповісти
Типо , Яшi вже й в Iзраiлi остогидло?
показати весь коментар
03.06.2024 09:47 Відповісти
ЗЫ... ЕDT - расшифровывается, мол, да, идите вы...
показати весь коментар
03.06.2024 10:05 Відповісти
Працювати? Не за тим їдуть наші бішенці))
показати весь коментар
03.06.2024 11:26 Відповісти
Та більшість уже давно працює, бо у більшості країн ЄС виплат недостатньо для нормального життя!
показати весь коментар
03.06.2024 11:56 Відповісти
Угу, найдете дураков возвращаться к 73 процентным.
показати весь коментар
03.06.2024 09:44 Відповісти
 
 