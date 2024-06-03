Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українських біженців на Батьківщину
Українські біженці, які мають статус тимчасового захисту у Чехії і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Для цього в країні запрацював пілотний проєкт добровільного повернення українців додому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.
Як зазначається, міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим - транспортування в машині швидкої допомоги.
Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.
Оплата квитків
Чехія готова сплатити квитки до 400 людей, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.
Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.
Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон.
Скільки біженців в Чехії?
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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Чехія може спокійно видихнути - її бюджет не постраждає ні на копійку
За даними МВС, у квітні у Чеській Республіці проживало близько 339 тисяч громадян України, які залишили Батьківщину
За цією програмою лише один з тисячі зможе повернутись.
Мабуть, більше бажаючих і не знайдеться.
Уся інша, пустопорожня балаканина щодо «філософських пояснень» чому ти не захищаєш Україну, то хитре петляння, між СОВІСТЮ і ЧЕСТЮ ЛЮДИНИ!! Це, як у зеленського ухилянта, акакаяразніца …. І тікав..
Усе просто ж, або ти за Свободу Україну, або ти, проти Свободи України!
Серед моїх родичів/знайомих:
- одна виїхала до чоловіка з дітьми, який на заробітках в Європі року з 2019-2020 і має постійну роботу. Вона вже теж працює неповний робочий день.
- кілька працювали в українських підрозділах міжнародних компаній (умовно, Кока-Кола чи там Філіп Морріс), виїхали і були просто переведені в підрозділи цих компаній у Польщі/Чехії/Німеччині/Канаді (там навіть місцеву мову вчити не дуже потрібно - головне інгліш).
- ІТ-шники, яким загалом пох звідки працювати (є й такі, що на українську компанію працюють із Польщі)