Россия держит в Черном море два корабля, среди которых - один носитель ракет "Калибр", - ВМС

В Черном море по состоянию на 07:00 3 июня Россия на боевом дежурстве держит два военных корабля, один из которых является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке.

Отмечается, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море зафиксировано присутствие одного российского корабля, являющегося ракетоносителем, оснащенным ориентировочно восемью "Калибрами".

В то же время общий залп в Черном море не уточняется.

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