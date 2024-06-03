Россия держит в Черном море два корабля, среди которых - один носитель ракет "Калибр", - ВМС
В Черном море по состоянию на 07:00 3 июня Россия на боевом дежурстве держит два военных корабля, один из которых является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке.
Отмечается, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море зафиксировано присутствие одного российского корабля, являющегося ракетоносителем, оснащенным ориентировочно восемью "Калибрами".
В то же время общий залп в Черном море не уточняется.
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