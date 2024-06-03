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ВМС (1447) корабль (2015) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1436)

Россия держит в Черном море два корабля, среди которых - один носитель ракет "Калибр", - ВМС

Росія вивела в Чорне море ракетоносій

В Черном море по состоянию на 07:00 3 июня Россия на боевом дежурстве держит два военных корабля, один из которых является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке.

Отмечается, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море зафиксировано присутствие одного российского корабля, являющегося ракетоносителем, оснащенным ориентировочно восемью "Калибрами".

В то же время общий залп в Черном море не уточняется.

Росія вивела в Чорне море ракетоносій

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Чекають на переоборудування їх на підводні?
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03.06.2024 08:58 Ответить
От би по ньому зафеячили..
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03.06.2024 09:05 Ответить
так говорили ,недавно,що всі знищені...ні ?
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03.06.2024 09:23 Ответить
Знищені ті, що в Криму були. Ці певно з новоросійська
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03.06.2024 09:39 Ответить
мабудь
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03.06.2024 10:10 Ответить
Так начебто усі знищили, що з Калібрами?
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03.06.2024 09:24 Ответить
Лоцманов им из наших морских дронов.
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03.06.2024 10:46 Ответить
 
 