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Росія тримає в Чорному морі два кораблі, серед яких - один носій ракет "Калібр", - ВМС

Росія вивела в Чорне море ракетоносій

У Чорному морі станом на 07:00 3 червня Росія на бойовому чергуванні тримає два військові кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Фейсбуці.

Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі зафіксована присутність одного російського корабля, який є ракетоносієм, оснащеним орієнтовно вісьмома "Калібрами".

Водночас загальний залп в Чорному морі не уточнюється.

Росія вивела в Чорне море ракетоносій

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму більше немає російських ракетоносіїв, ворог тримає їх у Новоросійську, - ВМС

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Чекають на переоборудування їх на підводні?
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03.06.2024 08:58 Відповісти
От би по ньому зафеячили..
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03.06.2024 09:05 Відповісти
так говорили ,недавно,що всі знищені...ні ?
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03.06.2024 09:23 Відповісти
Знищені ті, що в Криму були. Ці певно з новоросійська
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03.06.2024 09:39 Відповісти
мабудь
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03.06.2024 10:10 Відповісти
Так начебто усі знищили, що з Калібрами?
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03.06.2024 09:24 Відповісти
Лоцманов им из наших морских дронов.
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03.06.2024 10:46 Відповісти
 
 