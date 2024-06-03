Росія тримає в Чорному морі два кораблі, серед яких - один носій ракет "Калібр", - ВМС

У Чорному морі станом на 07:00 3 червня Росія на бойовому чергуванні тримає два військові кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Фейсбуці.

Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі зафіксована присутність одного російського корабля, який є ракетоносієм, оснащеним орієнтовно вісьмома "Калібрами".

Водночас загальний залп в Чорному морі не уточнюється.

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