Ракетами ATACMS, которые Украина получила от США, можно поразить любую цель в Крыму, - The Economist

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Оккупированный полуостров становится смертельной ловушкой для кремлевских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"После того, как США разрешили бить Украине американским оружием по территории России, до сих пор непонятно, будет ли это включать российскую тактическую авиацию, которая запускает планерные бомбы на Харьковщине. Но все еще ожидается, чтобы США позволили поражать военные цели по всей России", - говорится в материале.

Атаки на Крым - лучший способ давления на Путина

Однако пока Украина ждет такого решения, российским оккупантам становится крайне опасно пребывать на аннексированном полуострове. The Economist приводит слова британского стратега Лоуренса Фридмана, который говорит, что "Крым - слабое место для России", так как вмещает в себя много объектов, которые хочет защитить Кремль.

"Атаки на Крым - лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем", - считает Фридман.

И отмечает, что такое ослабление противовоздушной обороны в Крыму "может быть частью подготовки к неизбежному прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы".

Россиянам в Крыму негде спрятаться

Такого же мнения придерживается и советник НАТО по логистике Бен Ходжес. Он отмечает, что украинцы систематически делают Крым "непригодным для пребывания там российских войск". Защитники уже продемонстрировали способность крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, поставляемых из Великобритании и Франции, а также собственных хитроумных самодельных морских беспилотников поражать российские военные корабли.

"Благодаря спутниковой и воздушной разведке, которую предоставляют союзники по НАТО, своему глубокому знанию территории и агентов, ничто не может двигаться в Крыму так, чтобы украинцы не знали об этом. Российским войскам негде спрятаться.

С появлением ATACMS и совершенствованием беспилотных летательных аппаратов Украины каждый квадратный метр полуострова находится в зоне действия, включая чувствительные ко времени цели, такие как самолеты и конвои оборудования, движущиеся автомобильным или железнодорожным транспортом", - отмечает Ходжес.

Он убежден, что "украинцы снесут Керченский мост, когда будут готовы", а вот потенциально более сложной задачей будет разрушение новой железнодорожной линии, проходящей вдоль Азовского моря от Ростова через южноукраинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Плохой знак для полуострова

Бен Барри из Международного института стратегических исследований считает, что первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму может стать нынешнее лето, когда российские отдыхающие обычно направляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если они решат не ехать, это будет плохим знаком для Путина, так как Крым, в значительной степени, зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.

"Крым превратился из престижного проекта в источник истощения российских ресурсов", - считает Барри.

Напомним, во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре Владимир Зеленский отметил, что США должны снять ограничения на использование дальнобойных систем для ударов по военным объектам на территории РФ