Ракетами ATACMS, які Україна отримала від США, можна вразити будь-яку ціль у Криму, - The Economist

Отримання американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 км означає, що тепер Україна може смертельно вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму. Окупований півострів стає смертельною пасткою для кремлівських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Після того, як США дозволили бити Україні американською зброєю по території Росії, досі незрозуміло, чи буде це включати російську тактичну авіацію, яка запускає планерні бомби на Харківщині. Але все ще очікується, щоби США дозволили вражати військові цілі по всій Росії", - йдеться в матеріалі.

Атаки на Крим - найкращий спосіб тиску на Путіна

Проте допоки Україна чекає таке рішення, російським окупантам стає вкрай небезпечно на анексованому півострові. The Economist наводить слова британського стратега Лоуренса Фрідмана, який каже, що "Крим - слабке місце для Росії", адже вміщує в себе багато обʼєктів, які хоче захистити Кремль.

"Атаки на Крим - це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на Путіна, щоби домогтися поступок у майбутньому", - вважає Фрідман.

Та зазначає, що таке ослаблення протиповітряної оборони в Криму "може бути частиною підготовки до неминучого прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи".

Росіянам у Криму немає де сховатися

Такої самої думки дотримується і радник НАТО з логістики Бен Ходжес. Він зазначає що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ". Захисники вже продемонстрували здатність крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, що постачаються з Великої Британії і Франції, а також власних хитромудрих саморобних морських безпілотників вражати російські військові кораблі.

"Завдяки супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО, власному глибокому знанню території та агентів, ніщо не може рухатися в Криму так, щоб українці не знали про це. Російським військам немає де сховатися.

З появою ATACMS і вдосконаленням власних безпілотних літальних апаратів України кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні дії, включаючи чутливі до часу цілі, такі як літаки та конвої обладнання, що рухаються автомобільним або залізничним транспортом", – зазначає Ходжес.

Він переконаний, що "українці знесуть Керченський міст, коли будуть готові", а от потенційно складнішим завданням буде руйнування нової залізничної лінії, що проходить вздовж Азовського моря від Ростова через південноукраїнські міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Поганий знак для півострова

Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму може стати нинішнє літо, коли російські відпочивальники зазвичай прямують через Керченський міст на курорти півострова. Якщо вони вирішать не їхати, це буде поганим знаком для Путіна, адже Крим значною мірою залежить від туристичної галузі, і минулого року кількість бронювань скоротилася майже наполовину.

"Крим перетворився з престижного проєкту на джерело виснаження російських ресурсів", - вважає Баррі.

Нагадаємо, під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі Володимир Зеленський наголосив, що США мають зняти обмеження на використання далекобійних систем для ударів по військових об’єктах на території РФ