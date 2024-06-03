5 человек получили ранения в результате обстрелов Донетчины: Повреждены дома и инфраструктурный объект

Российские войска в течение суток 14 раз обстреляли Донецкую область, били по Покровскому и Бахмутскому районам.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне обстреляли из артиллерии Парасковиевку, Максимильяновку и Константиновку. В Кураховке повреждены 4 дома, также в громаде обстреляны Курахово и Анновка. Под удар попали окрестности Анновки Добропольской громады.

Также повреждены 6 домов в Лиманской громаде, в Ямполе - 5, в Новом - 1. В Константиновке поврежден дом. Под огнем - окраины Николаевской громады.

Бахмутский район

2 человека получили ранения в Зализном Торецкой громады, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Сиверске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе - 8 детей.

В течение суток в результате российских обстрелов получили ранения 5 жителей Донетчины: по 2 - в Белозерском и Зализном, 1 в - Волчьем.

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