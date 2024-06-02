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Сутки в Донецкой области: оккупанты убили одного человека, еще 8 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Покровского, Краматорского, Бахмутского районов Донецкой области. Есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховке повреждены 7 частных домов и админздание; под огнем Курахово и Острое. В Украинске Селидовской громады ранен человек, повреждены 2 пятиэтажки. В Новогродовской громаде в Птичьем 1 человек погиб, повреждены 3 дома; в Михайловке повреждены 4 дома и 2 админздания; в Орловке поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане ранены 5 человек, повреждены 28 домов. В Славянске обстреляна промзона. В Константиновке повреждены 16 частных домов, многоэтажка и 2 админздания.

Бахмутский район

В Торецкой громаде повреждены 8 домов: 7 в Северном и 1 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 3 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 53 человека, в том числе 8 детей.

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Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину

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обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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