Российские захватчики ударили по окрестностям Славянска. ФОТО
Во второй половине дня 1 июня российские оккупанты обстреляли окрестности города Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в соцсети Facebook глава городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, около 15:00 вражеские снаряды попали в промышленную зону микрорайона Машмет. Обошлось без пострадавших.
"В Славянске снова неспокойные выходные. Около 15:00 произошли три обстрела окраин города. Попадание в промзону микрорайона Машмет", - сообщил начальник МВА.
Лях также показал фото последствий российского удара по окрестностям Славянска.
Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами.
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Важное уточнение, там тоже живут проукраински настроенные люди, и их большинство.