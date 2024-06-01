Российские захватчики ударили по окрестностям Славянска. ФОТО

Во второй половине дня 1 июня российские оккупанты обстреляли окрестности города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в соцсети Facebook глава городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, около 15:00 вражеские снаряды попали в промышленную зону микрорайона Машмет. Обошлось без пострадавших.

"В Славянске снова неспокойные выходные. Около 15:00 произошли три обстрела окраин города. Попадание в промзону микрорайона Машмет", - сообщил начальник МВА.

Лях также показал фото последствий российского удара по окрестностям Славянска.

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Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами.