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Российские захватчики ударили по окрестностям Славянска. ФОТО

Во второй половине дня 1 июня российские оккупанты обстреляли окрестности города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в соцсети Facebook глава городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, около 15:00 вражеские снаряды попали в промышленную зону микрорайона Машмет. Обошлось без пострадавших.

"В Славянске снова неспокойные выходные. Около 15:00 произошли три обстрела окраин города. Попадание в промзону микрорайона Машмет", - сообщил начальник МВА.

Лях также показал фото последствий российского удара по окрестностям Славянска.

Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська

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Ранее сообщалось, что рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами.

Автор: 

обстрел (27312) Донецкая область (9729) Славянск (2577)


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Окупант показує як мешканці окупованної частини херсонщини травлять ваньок як щурів. Цим конкретним мразям повезло що отрута не встигла розчинитися. https://t.me/pecherymordora356
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01.06.2024 22:09 Ответить
Пытаются отыграть позорное бегство Гиркина из Славянска в 2014-м. Славянск - город, который мирно живет на неоккупированной части Украины. Интересно было бы провести плебисцит (не референдум!) о том, хотят ли жители Славянска своему городу участи Бахмута и Авдеевки. Что-то мне подсказывает, что даже местные ждуны русского мира в большинстве ответили бы "нет". Одно дело, когда Крымский сценарий и несколько другое - когда твой родной город сносят под нуль те, кого ты всегда считал освободителями.
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02.06.2024 03:55 Ответить
Поверь, там дурачков хватает. Но в 14 году даже до местных дурачков дошло, что ну его нах, все эти референдумы и народные республики.
Важное уточнение, там тоже живут проукраински настроенные люди, и их большинство.
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02.06.2024 09:14 Ответить
 
 