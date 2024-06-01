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Новини Фото Війна
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Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська. ФОТО

У другій половині дня, 1 червня, російські окупанти обстріляли околиці міста Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомив у соцмережі Facebook очільник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, близько 15:00 ворожі снаряди влучили у промислову зону мікрорайону Машмет. Обійшлося без постраждалих.

"У Слов’янську знов неспокійні вихідні. Біля 15:00 сталися три обстріли околиць міста. Влучання у промзону мікрорайона Машмет", - повідомив начальник МВА.

Лях також показав фото наслідків російського удару по околицях Слов’янська.

Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська

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Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами. 

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обстріл (28486) Донецька область (8467) Слов’янськ (601)


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Окупант показує як мешканці окупованної частини херсонщини травлять ваньок як щурів. Цим конкретним мразям повезло що отрута не встигла розчинитися. https://t.me/pecherymordora356
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01.06.2024 22:09 Відповісти
Пытаются отыграть позорное бегство Гиркина из Славянска в 2014-м. Славянск - город, который мирно живет на неоккупированной части Украины. Интересно было бы провести плебисцит (не референдум!) о том, хотят ли жители Славянска своему городу участи Бахмута и Авдеевки. Что-то мне подсказывает, что даже местные ждуны русского мира в большинстве ответили бы "нет". Одно дело, когда Крымский сценарий и несколько другое - когда твой родной город сносят под нуль те, кого ты всегда считал освободителями.
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02.06.2024 03:55 Відповісти
Поверь, там дурачков хватает. Но в 14 году даже до местных дурачков дошло, что ну его нах, все эти референдумы и народные республики.
Важное уточнение, там тоже живут проукраински настроенные люди, и их большинство.
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02.06.2024 09:14 Відповісти
 
 