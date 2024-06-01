Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська. ФОТО

У другій половині дня, 1 червня, російські окупанти обстріляли околиці міста Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомив у соцмережі Facebook очільник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, близько 15:00 ворожі снаряди влучили у промислову зону мікрорайону Машмет. Обійшлося без постраждалих.

"У Слов’янську знов неспокійні вихідні. Біля 15:00 сталися три обстріли околиць міста. Влучання у промзону мікрорайона Машмет", - повідомив начальник МВА.

Лях також показав фото наслідків російського удару по околицях Слов’янська.

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Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами.