Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська. ФОТО
У другій половині дня, 1 червня, російські окупанти обстріляли околиці міста Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомив у соцмережі Facebook очільник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, близько 15:00 ворожі снаряди влучили у промислову зону мікрорайону Машмет. Обійшлося без постраждалих.
"У Слов’янську знов неспокійні вихідні. Біля 15:00 сталися три обстріли околиць міста. Влучання у промзону мікрорайона Машмет", - повідомив начальник МВА.
Лях також показав фото наслідків російського удару по околицях Слов’янська.
Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами.
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Важное уточнение, там тоже живут проукраински настроенные люди, и их большинство.