Рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами

Зранку 18 травня російські загарбники обстріляли Слов’янськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Приблизно об 11.00 місто обстріляли. Касетний снаряд. На щастя, без жертв. Вибух стався на околицях міста, мікрорайон Черевківка. Тримаємось. Ми разом. Бережіть себе", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв Донеччину понад 2000 раз, під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів.

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