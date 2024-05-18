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Новини
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Рашисти обстріляли Слов’янськ касетними боєприпасами

Обстріл Слов'янськуськ

Зранку 18 травня російські загарбники обстріляли Слов’янськ на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Приблизно об 11.00 місто обстріляли. Касетний снаряд. На щастя, без жертв. Вибух стався на околицях міста, мікрорайон Черевківка. Тримаємось. Ми разом. Бережіть себе", - сказав очільник міста.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв Донеччину понад 2000 раз, під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог бив по Слов’янську ракетою "Грім-Е1", - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) Слов’янськ (593)


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Скаженіє воєнний злочинець прутін з челядниками…
Свято наближається, з Благодатним вогнем до них, невблаганно …
Слава Україні!
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18.05.2024 14:34 Відповісти
Цікаво, чи жалкують слов'янці про те, що не відкололися в 2014 разом зі Штепою?
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18.05.2024 14:40 Відповісти
троль . просто троль
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18.05.2024 14:45 Відповісти
Можеш пояснити свою думку, святий ти наш Нетроль?
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18.05.2024 15:47 Відповісти
жалкуємо що ви такої думки про всіх слов"янців не всі чекали кацапів і не всі ******* штепу
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18.05.2024 20:32 Відповісти
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18.05.2024 15:22 Відповісти
 
 