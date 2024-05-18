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Рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами

Обстріл Слов'янськуськ

Утром 18 мая российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Примерно в 11.00 город обстреляли. Кассетный снаряд. К счастью, без жертв. Взрыв произошел на окраинах города, микрорайон Черевковка. Держимся. Мы вместе. Берегите себя", - сказал глава города.

Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял Донецкую область более 2000 раз, под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов.

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обстрел (26951) Донецкая область (9535) Славянск (2566)


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Скаженіє воєнний злочинець прутін з челядниками…
Свято наближається, з Благодатним вогнем до них, невблаганно …
Слава Україні!
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18.05.2024 14:34 Ответить
Цікаво, чи жалкують слов'янці про те, що не відкололися в 2014 разом зі Штепою?
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18.05.2024 14:40 Ответить
троль . просто троль
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18.05.2024 14:45 Ответить
Можеш пояснити свою думку, святий ти наш Нетроль?
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18.05.2024 15:47 Ответить
жалкуємо що ви такої думки про всіх слов"янців не всі чекали кацапів і не всі ******* штепу
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18.05.2024 20:32 Ответить
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18.05.2024 15:22 Ответить
 
 