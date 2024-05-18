Рашисты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами
Утром 18 мая российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Примерно в 11.00 город обстреляли. Кассетный снаряд. К счастью, без жертв. Взрыв произошел на окраинах города, микрорайон Черевковка. Держимся. Мы вместе. Берегите себя", - сказал глава города.
Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял Донецкую область более 2000 раз, под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов.
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