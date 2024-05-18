Враг обстрелял Донетчину за сутки более 2000 раз, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Красногоровка, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселки Острое, села Богатырь, Брусовка, Новожеланное, Островское, Стенки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

Три авиабомбы "КАБ-100" оккупанты сбросили на Богатырь - ранили человека, повредили дом культуры, 4 дома, СТО, автомобили.

Покровский район

В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка, Острое и Островское. По Селидово враг ударил авиабомбой "УМПБ-Д30СМ". Травмирован гражданский человек.

"Красногоровку российские войска атаковали из артиллерии - убили двух человек, еще одного ранили", - отметили в полиции Донецкой области.

В результате артиллерийского обстрела травмирован гражданский человек в Новожеланном.

Краматорский район

Четыре авиабомбы "УМПБ Д-30СМ" россияне сбросили на Лиман. Один человек получил ранения. Разрушены 9 домов, газопровод, ЛЭП, автомобиль. Также в громаде поврежден дом в Заречном и инфраструктурный объект в Брусовке. В Константиновской громаде повреждены 2 дома в Стенках.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и 3 хозяйственные постройки. В Торецке повреждены 18 домов.

"Градами" россияне накрыли Часов Яр. Погиб гражданский человек, разрушениям подверглись 4 дома.

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