Красногоровка - под массированным огнем, 3 человека погибли
В результате вражеских обстрелов Донетчины с начала дня 17 мая погибли, по меньшей мере, трое гражданских людей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы в Донецкой области
Он уточнил, что, по меньшей мере, 3 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов Донетчины.
По данным ОВА, под массированными ударами - Красногоровка: там сегодня стало известно о трех погибших.
"Кроме того, ранения получил 1 житель Часового Яра и 1 человек - в Багатыре Великоновоселковской громады. Точные последствия обстрелов будут установлены позже", - говорится в сообщении.
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Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий17.05.2024 16:48 Ответить Мне нравится 1
Kan Kan #518965
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Чайка Київ
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