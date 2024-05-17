Красногоровка - под массированным огнем, 3 человека погибли

В результате вражеских обстрелов Донетчины с начала дня 17 мая погибли, по меньшей мере, трое гражданских людей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы в Донецкой области

Он уточнил, что, по меньшей мере, 3 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов Донетчины.

По данным ОВА, под массированными ударами - Красногоровка: там сегодня стало известно о трех погибших.

"Кроме того, ранения получил 1 житель Часового Яра и 1 человек - в Багатыре Великоновоселковской громады. Точные последствия обстрелов будут установлены позже", - говорится в сообщении.

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