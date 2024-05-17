Красногорівка під масованим вогнем, 3 людини загинули
Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини з початку дня 17 травня загинуло щонайменше троє цивільних людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви на Донеччині
Він уточнив, що щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілів Донеччини.
За даними ОВА, під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих.
"Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади. Точні наслідки обстрілів будуть встановлені згодом", - йдеться у повідомленні.
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Sashko Slastyon #543422
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Kan Kan #518965
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Чайка Київ
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