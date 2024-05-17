Красногорівка під масованим вогнем, 3 людини загинули

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини з початку дня 17 травня загинуло щонайменше троє цивільних людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви на Донеччині

Він уточнив, що щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілів Донеччини.

За даними ОВА, під масованими ударами Красногорівка - там сьогодні стало відомо про трьох загиблих.

"Крім того, поранення отримав 1 житель Часового Яру і 1 людина у Багатирі Великоновосілківської громади. Точні наслідки обстрілів будуть встановлені згодом", - йдеться у повідомленні.

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