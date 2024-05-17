Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов 4 района области, ранения получили 5 человек в Михайловке

Российские оккупанты 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего получили ранения 5 человек в Михайловке.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район.

В результате обстрелов РФ в Богоявленке Угледарской громады разрушен дом, еще 5 повреждены. Также повреждено предприятие.

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Покровский район.

В Михайловке Новогродовской громады ранены 5 человек. Обстреляны Курахово и Кураховка.

Краматорский район.

Также россияне обстреляли Терны, Ямполовку и Заречное в Лиманской громаде.

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Бахмутский район.

10 частных домов, 2 инфраструктурных объекта и многоэтажка повреждены в Часовоярской громаде. В Зализном Торецкой громады повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 343 человека, в том числе 23 ребенка.

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