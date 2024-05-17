Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів 4 райони області, поранення дістали 5 осіб у Михайлівці

Російські окупанти 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого дістали поранення 5 осіб у Михайлівці.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

Внаслідок обстрілів РФ у Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, ще 5 пошкоджено. Також пошкоджено підприємство.

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Покровський район.

У Михайлівці Новогродівської громади поранено 5 людей. Обстріляні Курахове і Курахівка.

Краматорський район.

Також росіяни обстріляли Терни, Ямполівку та Зарічне у Лиманській громаді.

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Бахмутський район.

10 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти і багатоповерхівка пошкоджені у Часовоярській громаді. У Залізному Торецької громади пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, зокрема 23 дитини.

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