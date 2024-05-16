Рашисты ударили по угледобывающему предприятию в Донецкой области: Ранения получили 6 шахтеров

Российские оккупационные войска обстреляли угледобывающее предприятие в Донецкой области. В результате этого получили ранения 6 шахтеров.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Утром оккупанты нанесли удар по территории одного из государственных угледобывающих предприятий. В результате обстрела ранения получили 6 шахтеров.

Также обстрелом повреждено здание административно-бытового комплекса предприятия. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.



Последствия атаки уточняются.

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