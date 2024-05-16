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Рашисти вдарили по вугледобувному підприємству на Донеччині: Поранення дістали 6 шахтарів

Рашисти обстріляли шахту на Донеччині

Російські окупаційні війська обстріляли вугледобувне підприємство у Донецькій області. Внаслідок цього дістали поранення 6 шахтарів.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці окупанти завдали удару по території одного з державних вугледобувних підприємств. Внаслідок обстрілу поранення дістали 6 шахтарів.

Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки уточнюються.

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Автор: 

обстріл (28212) шахтарі (537) Донецька область (8317)


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