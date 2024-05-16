Рашисти вдарили по вугледобувному підприємству на Донеччині: Поранення дістали 6 шахтарів
Російські окупаційні війська обстріляли вугледобувне підприємство у Донецькій області. Внаслідок цього дістали поранення 6 шахтарів.
Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці окупанти завдали удару по території одного з державних вугледобувних підприємств. Внаслідок обстрілу поранення дістали 6 шахтарів.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Наслідки атаки уточнюються.
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