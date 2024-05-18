Ворог обстріляв Донеччину за добу понад 2000 раз, три людини загинули, ще п’ятеро зазнили поранень. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Красногорівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Гостре, села Богатир, Брусівка, Новожеланне, Острівське, Стінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

Три авіабомби "КАБ-100" окупанти скинули на Богатир – поранили людину, пошкодили будинок культури, 4 домівки, СТО, автомобілі.

Покровський район

У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Острівське. По Селидовому ворог вдарив авіабомбою "УМПБ-Д30СМ". Травмувалась цивільна особа.

"Красногорівку російські війська атакували з артилерії – вбили двох людей, ще одну поранили", - зазначили у поліції Донецької області.

Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в Новожеланному.

Краматорський район

Чотири авіабомби "УМПБ Д-30СМ" росіяни скинули на Лиман. Одна людина отримала поранення. Зруйновано 9 будинків, газопровід, ЛЕП, автомобіль. Також у громаді пошкоджено будинок у Зарічному і інфраструктурний об'єкт у Брусівці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки у Стінках.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 господарчі будівлі. У Торецьку пошкоджено 18 будинків.

"Градами" росіяни накрили Часів Яр. Загинула цивільна особа, руйнувань зазнали 4 оселі.

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