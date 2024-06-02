УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9040 відвідувачів онлайн
Новини Фото
573 1

Доба на Донеччині: окупанти вбили одну людину, ще 8 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського, Бахмутського районів Донеччини. Є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін 

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівці пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю; під вогнем Курахове і Гостре. В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Новогродівській громаді у Птичому 1 людина загинула, пошкоджено 3 будинки; у Михайлівці пошкоджено 4 будинки і 2 адмінбудівлі; в Орлівці пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 28 будинків. У Слов'янську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Торецькій громаді пошкоджено 8 будинків: 7 у Північному й 1 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 8 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вдарили по околицях Слов’янська. ФОТО

Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину
Доба на Донеччині:окупанти обстріляли 16 населених пунктів та вбили одну людину

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мешканці Бєлгорода не змогли потрапити в укриття під час ракетного обстрілу, повідомляє ASTRA. Інцидент стався на пляжі "Берега". Людям не вистачало місця в укритті, через що довелося чекати закінчення повітряної тривоги просто неба.

Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі, повітряна тривога в регіоні лунала щонайменше чотири рази протягом 1 червня. Внаслідок обстрілів житлові будинки, сільськогосподарське підприємство, школа, лінії електропередач,
показати весь коментар
02.06.2024 11:18 Відповісти
 
 