РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10289 посетителей онлайн
Новости Война
797 6
Минобороны (9038) дроны (3562)

Почти 100% дронов производится в Украине, большинство - частным бизнесом, - Минобороны

Майже всі дрони виготовляють в Україні

Почти все дроны изготавливают сейчас в Украине. Больше всего это делает частный бизнес.

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны. Приоритет также очень важен. Почти 100% всех изделий разрабатывают в Украине. В этом секторе большую часть занимает частный бизнес. Это хорошо, поскольку это также - об экономике", - сказал он.

Клименков добавил, что недавно "Агентство оборонных закупок" объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд гривен.

"Частично эти торги уже состоялись. Мы получили очень хорошие результаты как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов. Прошли торги, и сейчас проходят проверку, квалификацию еще около 7 тыс. Более 1 млрд бюджета использовано, и мы движемся по этому пути", - сказал заместитель министра.

По его словам, речь идет о широкой номенклатуре дронов.

Читайте также: Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, в этом секторе большую часть занимает частный бизнес, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
майже 100% комплектуючих надходить з китаю. Кому ви парите?
я сам десятки спаяв, відправляв хлопцям.
навіть раму самі не робимо. Навіть 3Д принтери з китайських комплектуючих..
а ще наша податкова чудова, піджачки броньовані - коли в посилці вкажуть ціну більше за 150 євро, а це просто 2 набори моторів на 10ку, або 2 польотних стеки.. то ще сплати розмитнення..
показать весь комментарий
03.06.2024 13:55 Ответить
Це як в 90-х компи завозили, а потім автівки..
показать весь комментарий
03.06.2024 14:00 Ответить
А де же "мільйон дронів Зеленського"?!
показать весь комментарий
03.06.2024 13:58 Ответить
Більшість приватним бізнесом і за кошти зібрані волонтерами
показать весь комментарий
03.06.2024 13:59 Ответить
Ну, якщо можно назвати китайский DIY конструктор українським виробництвом, то нехай так буде, це краще, чем нічого. А так, у нас навіть прості резистори та транзистори не виготовляються, попиляли заводи на металобрухт, не кажучи про мікропроцесори.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:06 Ответить
До чужої слави хочете примазатись, мо
показать весь комментарий
03.06.2024 14:11 Ответить
 
 