Почти 100% дронов производится в Украине, большинство - частным бизнесом, - Минобороны

Почти все дроны изготавливают сейчас в Украине. Больше всего это делает частный бизнес.

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны. Приоритет также очень важен. Почти 100% всех изделий разрабатывают в Украине. В этом секторе большую часть занимает частный бизнес. Это хорошо, поскольку это также - об экономике", - сказал он.

Клименков добавил, что недавно "Агентство оборонных закупок" объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов, с ориентировочной стоимостью до 3 млрд гривен.

"Частично эти торги уже состоялись. Мы получили очень хорошие результаты как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7 тыс. дронов. Прошли торги, и сейчас проходят проверку, квалификацию еще около 7 тыс. Более 1 млрд бюджета использовано, и мы движемся по этому пути", - сказал заместитель министра.

По его словам, речь идет о широкой номенклатуре дронов.

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