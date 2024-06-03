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обстрел (25772) жертвы (1989) Донецкая область (8770)

Рашисты ударили КАБами по Михайловке на Донетчине: Погибли 2 человека, в том числе 12-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Михайловка в Донецкой области, в результате чего 2 человека, в том числе 12-летний парень, погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний парень", - говорится в сообщении.

Утром оккупанты сбросили на село КАБ, а через полтора часа нанесли повторный удар. Повреждены по меньшей мере 5 домов.

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Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина
Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина
Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина
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Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не убивали мирних громадян зокрема дітей ,злочина орда принесла на Донечині більші руйнування ,чим це було під час другої світової війни, тобто все робится що б ця територія була непридатна для проживання ,так що тупе бидло лднр такого ви "русского мира"хотіли ?
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03.06.2024 14:49 Ответить
И пересидент интенсивно собирается мирится с этим...Да какая разница, я нелох...Или же зелёнaя тварь надеетсья что мазолистая рука правосудия ( не таких тварей в мантиях как громадянин рашки львов, князев, вовк и другие....) нет народная рука правосудия украинского народа невозьмёт его за яйца ( не по 17 гривен за кг...) Гагaрин долетался, этот доиграется...
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03.06.2024 16:53 Ответить
 
 