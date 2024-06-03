Рашисты ударили КАБами по Михайловке на Донетчине: Погибли 2 человека, в том числе 12-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Михайловка в Донецкой области, в результате чего 2 человека, в том числе 12-летний парень, погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний парень", - говорится в сообщении.

Утром оккупанты сбросили на село КАБ, а через полтора часа нанесли повторный удар. Повреждены по меньшей мере 5 домов.

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