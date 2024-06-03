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обстріл (27098) жертви (1711) Донецька область (7581)

Рашисти вдарили КАБами по Михайлівці на Донеччині: Загинули 2 особи, зокрема 12-річний хлопець. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Михайлівка на Донеччині, внаслідок чого 2 особи, зокрема 12-річний хлопець, загинули.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Вранці окупанти скинули на село КАБ, а через півтори години завдали повторного удару. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

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Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина
Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина
Росіяни вдарили по Михайлівці на Донеччині, загинув 2 особи, зокрема дитина

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Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не убивали мирних громадян зокрема дітей ,злочина орда принесла на Донечині більші руйнування ,чим це було під час другої світової війни, тобто все робится що б ця територія була непридатна для проживання ,так що тупе бидло лднр такого ви "русского мира"хотіли ?
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03.06.2024 14:49 Відповісти
И пересидент интенсивно собирается мирится с этим...Да какая разница, я нелох...Или же зелёнaя тварь надеетсья что мазолистая рука правосудия ( не таких тварей в мантиях как громадянин рашки львов, князев, вовк и другие....) нет народная рука правосудия украинского народа невозьмёт его за яйца ( не по 17 гривен за кг...) Гагaрин долетался, этот доиграется...
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03.06.2024 16:53 Відповісти
 
 