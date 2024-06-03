Рашисти вдарили КАБами по Михайлівці на Донеччині: Загинули 2 особи, зокрема 12-річний хлопець. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали удару по селу Михайлівка на Донеччині, внаслідок чого 2 особи, зокрема 12-річний хлопець, загинули.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.
Вранці окупанти скинули на село КАБ, а через півтори години завдали повторного удару. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.
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володимир омельянов
показати весь коментар03.06.2024 14:49 Відповісти Мені подобається 1
Sigitas Ramanauskas
показати весь коментар03.06.2024 16:53 Відповісти Мені подобається 0
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