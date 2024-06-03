В результате удара россиян по жилому дому в Томиной Балке пострадал мужчина

Оккупанты ударили по жилому дому в Томиной Балке на Херсонщине, есть пострадавший.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уничтожили жилой дом в Томиной Балке.

Вследствие вражеского удара пострадал местный житель 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина получил контузию, ушиб спины, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте.

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Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли школу в Томиной Балке Белозерской громады на Херсонщине.