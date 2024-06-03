Унаслідок удару росіян по житловому будинку в Томиній Балці постраждав чоловік
Окупанти вдарили по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині, є постраждалий.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти знищили житловий будинок у Томиній Балці.
Внаслідок ворожого удару постраждав місцевий житель 1953 року народження", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, чоловік зазнав контузії, забою спини, вибухової та черепно-мозкової травм.
Бригада "швидкої" надала потерпілому медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.
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