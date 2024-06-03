С начала суток произошло 73 боевых столкновения, больше всего враг атакует на Покровском и Купянском направлениях, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 16:00.

Ситуация на севере

Российские захватчики продолжают наносить артиллерийские удары со своей территории по населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. В частности за сегодня из приграничных районов РФ били по украинским населенным пунктам Павловка, Середина Буда, Поковка, Ключи, Лесное и Кондратовка.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении враг увеличил активность и совершил уже 11 атак на позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

Боевые действия на Донбассе

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий. Семь атак российских оккупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Ивановское и Алебастровое. Одна атака успешно отбита.

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На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки Первой и Птичьего. Сейчас говорится о 30 атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

На Кураховском направлении наши воины помешали девяти атакам противника. Ситуация контролируемая.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении, вблизи Крынков украинские защитники отбили еще одну атаку врага. Общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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