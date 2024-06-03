Від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення, найбільше ворог атакує на Покровському та Куп’янському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 73 бойових зіткнення. Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 16:00.

Ситуація на півночі

Російські загарбники продовжують завдавати артилерійських ударів зі своєї території по населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини. Зокрема за сьогодні з прикордонних районів РФ били по українським населеним пунктам Павлівка, Середина Буда, Поківка, Ключи, Лісне та Кіндратівка.

Бойові дії на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог збільшив активність та здійснив вже 11 атак на позиції українських захисників. Зокрема тривають три боєзіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

Бойові дії на Донбасі

На Сіверському напрямку ворог здійснив девʼять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.

На Краматорському напрямку наразі тривають чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого тижня різко зросла кількість атак на південних напрямках, - Генштаб

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі мова йде про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

На Курахівському напрямку наші воїни стали на заваді дев’яти атакам противника. Ситуація контрольована.

Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок українські захисники відбили іще одну атаку ворога. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку зросла до трьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Також дивіться: На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж