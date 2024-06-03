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Apple (65) Google (133) казино (129) Железняк Ярослав (407)

Минцифры обратились к Apple и Google по поводу блокирования приложений онлайн-казино, - Железняк

Боротьба з онлайн казино: Мінцифри звернулось до Apple та Google

Министерство цифровой трансформации провело переговоры с Apple и Google относительно изъятия приложений нелегальных казино из украинских магазинов приложений.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что согласно решению СНБО, Минцифры должно было провести переговоры с Apple и Google по изъятию приложений нелегальных казино из украинских магазинов приложений.

Как отметил нардеп, в App Store таких приложений 35, в Play Market приложений 24.

Он добавил, что министерство уже обратилось в корпорации.

"Должна быть одна из наиболее действенных мер, если платформы прислушиваются к просьбе правительства", - резюмировал Железняк.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете

Как писал Цензор.НЕТ, в апреле этого года президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Читайте также: Готовим шаги в сфере контроля за работой онлайн-казино, - Зеленский
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Топ комментарии
+2
Нащо блокувати? Краще під час війни забирайте 80% доходу і купуйте на ці гроші FPV. Там дохід більше 100 млрд грн.
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03.06.2024 19:19
+2
потому что:
1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
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03.06.2024 19:28
+2
Алкоголізм, це також хвороблива залежність. Давайте заборонимо у продажу алкоголь. Якщо є дурні, які грають, бухають і займаються іншою фігнею, це лише їхні проблеми.
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03.06.2024 19:52
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Правила форума Совет форумчан
что-то ты задержался...! Админ тебе фору дал...?
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03.06.2024 19:12 Ответить
иФан дебил...
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03.06.2024 19:36 Ответить
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03.06.2024 19:00 Ответить
Редкие долбообы
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03.06.2024 19:06 Ответить
А ще можна лотереї прикрити..
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03.06.2024 19:08 Ответить
Нащо блокувати? Краще під час війни забирайте 80% доходу і купуйте на ці гроші FPV. Там дохід більше 100 млрд грн.
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03.06.2024 19:19 Ответить
потому что:
1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
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03.06.2024 19:28 Ответить
Алкоголізм, це також хвороблива залежність. Давайте заборонимо у продажу алкоголь. Якщо є дурні, які грають, бухають і займаються іншою фігнею, це лише їхні проблеми.
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03.06.2024 19:52 Ответить
по вашей логике, (что это дело личное) , давайте разрешим нелицензионную продажу тяжелых наркотиков, оружия, внутренних органов и т.д.... Потому что кто то на этом хочет зарабатывать бабло...
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04.06.2024 08:01 Ответить
1. Це тільки на воєнний час.
2. 20% примусово переводити на картку дружини (аля аліменти).
3. Від алкоголізму відбувається деградація людини (фізична, розумова, соціальна). Але алкоголь не заборонений. При ігроманії шкоди самій людині і оточуючим не так багато.
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03.06.2024 20:10 Ответить
На якій підставі?
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03.06.2024 20:25 Ответить
та невже. звонять, такі молоді і здорові голоси. я вже почав питати " чому не там?"
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03.06.2024 20:34 Ответить
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25.06.2024 11:38 Ответить
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15.11.2024 03:59 Ответить
 
 