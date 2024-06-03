Мінцифри звернулось до Apple та Google щодо блокування застосунків онлайн-казино, - Железняк
Міністерство цифрової трансформації провело переговори з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів застосунків.
Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що згідно з рішенням РНБО, Мінцифри мало провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків.
Як зазначив нардеп, в App Store таких додатків 35, в Play Market додатків 24.
Він додав, що міністерство вже звернулось до корпорацій.
"Має бути один з найбільш дієвих заходів, якщо платформи дослухаються до прохання уряду", - резюмував Железняк.
Як писав Цензор.НЕТ, у квітні цього року президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
Будь ласка, зачекайте...
1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
2. 20% примусово переводити на картку дружини (аля аліменти).
3. Від алкоголізму відбувається деградація людини (фізична, розумова, соціальна). Але алкоголь не заборонений. При ігроманії шкоди самій людині і оточуючим не так багато.