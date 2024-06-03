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Мінцифри звернулось до Apple та Google щодо блокування застосунків онлайн-казино, - Железняк

Боротьба з онлайн казино: Мінцифри звернулось до Apple та Google

Міністерство цифрової трансформації провело переговори з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів застосунків.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що згідно з рішенням РНБО, Мінцифри мало провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків нелегальних казино з українських магазинів додатків.

Як зазначив нардеп, в App Store таких додатків 35, в Play Market додатків 24. 

Він додав, що міністерство вже звернулось до корпорацій.

"Має бути один з найбільш дієвих заходів, якщо платформи дослухаються до прохання уряду", - резюмував Железняк.

Читайте: В Україні цьогоріч заблоковано 600 сайтів нелегальних онлайн-казино. ІНФОГРАФІКА

Як писав Цензор.НЕТ, у квітні цього року президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Також читайте: Суд арештував рахунки ще двох з переліку найбільших онлайн-казино в Україні

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Топ коментарі
+2
Нащо блокувати? Краще під час війни забирайте 80% доходу і купуйте на ці гроші FPV. Там дохід більше 100 млрд грн.
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03.06.2024 19:19
+2
потому что:
1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
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03.06.2024 19:28
+2
Алкоголізм, це також хвороблива залежність. Давайте заборонимо у продажу алкоголь. Якщо є дурні, які грають, бухають і займаються іншою фігнею, це лише їхні проблеми.
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03.06.2024 19:52
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что-то ты задержался...! Админ тебе фору дал...?
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03.06.2024 19:12 Відповісти
иФан дебил...
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03.06.2024 19:36 Відповісти
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03.06.2024 19:00 Відповісти
Редкие долбообы
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03.06.2024 19:06 Відповісти
А ще можна лотереї прикрити..
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03.06.2024 19:08 Відповісти
Нащо блокувати? Краще під час війни забирайте 80% доходу і купуйте на ці гроші FPV. Там дохід більше 100 млрд грн.
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03.06.2024 19:19 Відповісти
потому что:
1. попробуй собери с оффшорных компаний хоть копейку ))) (найди)
2. игромания -- это зависимость (болезнь) и люди которые ей подвержены как правило проигрывают все семейные средства и ценности в 0...
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03.06.2024 19:28 Відповісти
Алкоголізм, це також хвороблива залежність. Давайте заборонимо у продажу алкоголь. Якщо є дурні, які грають, бухають і займаються іншою фігнею, це лише їхні проблеми.
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03.06.2024 19:52 Відповісти
по вашей логике, (что это дело личное) , давайте разрешим нелицензионную продажу тяжелых наркотиков, оружия, внутренних органов и т.д.... Потому что кто то на этом хочет зарабатывать бабло...
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04.06.2024 08:01 Відповісти
1. Це тільки на воєнний час.
2. 20% примусово переводити на картку дружини (аля аліменти).
3. Від алкоголізму відбувається деградація людини (фізична, розумова, соціальна). Але алкоголь не заборонений. При ігроманії шкоди самій людині і оточуючим не так багато.
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03.06.2024 20:10 Відповісти
На якій підставі?
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03.06.2024 20:25 Відповісти
та невже. звонять, такі молоді і здорові голоси. я вже почав питати " чому не там?"
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03.06.2024 20:34 Відповісти
Как по мне Железняк прав. Что бы найти нормальное место где играть, нужно самостоятельно https://naukaspb.org/slots-sms/igry-na-realnye-dengi-s-vyvodom/?resetqwe123 смотреть рейтинги казино , иначе почти гарантированно попадешь на разводы. Даже если выиграешь, не выведешь деньги - будут постоянно морочить голову с документами, еще и отвечать раз в неделю.
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25.06.2024 11:38 Відповісти
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15.11.2024 03:59 Відповісти
 
 