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армия РФ (18042) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 512 420 человек (+1290 за сутки), 7794 танка, 13 345 артсистем, 15 020 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 512 420 (+1290) человек,
  • танков - 7794 (+15) единицы,
  • боевых бронированных машин - 15 020 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 345 (+65) единиц,
  • РСЗО - 1092 (+2) единицы,
  • средств ПВО - 827 (+3) единиц,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 766 (+27) единиц,
  • крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 228 (+69) единиц,
  • специальной техники - 2211 (+12) единиц.

Также читайте: За сутки бойцы ВСУ на Харьковском направлении уничтожили три склада с боеприпасами и 12 блиндажей оккупантов, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Втрати ворога за 3 червня
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Топ комментарии
+12
Минув 3754 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта 67, броня 33, логістика 69!
Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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04.06.2024 08:41
+10
Пішла "контрбатарейка", 65 стволів, попереду тільки лютневі 66.
Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
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04.06.2024 08:11
+7
14.02.2024 - 66
04.06.2024 - 65
05.05.2024 - 64
24.01.2024 - 61
25.01.2024 - 59
15.11.2023 - 58
03.05.2024 - 58
11.05.2024 - 55
Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
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04.06.2024 08:33
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Правила форума Совет форумчан
я думаю що вся Європа, разом з Англієй таку армію і не назбирає))
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04.06.2024 07:54 Ответить
Всі плани Європи щодо власного виживання базуються на на ефективній мільйонній українській армії, яку озброюють списаним західним озброєнням.
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04.06.2024 08:07 Ответить
Ви хотіли сказати недоозброюють....
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04.06.2024 08:10 Ответить
Пішла "контрбатарейка", 65 стволів, попереду тільки лютневі 66.
Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
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04.06.2024 08:11 Ответить
"Контрбатарейка" досягається зараз дронами. На жаль - втрати ЗСУ від аналогічної "контрбатарейки" засрашинців - співставні зараз.
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04.06.2024 10:13 Ответить
Наснилося під дією важких та сурогатів чи є об"єктивна інформація?
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04.06.2024 11:30 Ответить
А тим часом, в https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/848061600679668 столиці України...
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04.06.2024 08:15 Ответить
Дідок на старості років дуже "напрошується" на "мордобітіє"! А як же вони скавчать - коли реально "отримують по мордяці"! куди та агресивність дівається! Згадують і про "права людини" і про те що вони тут "каренниє житєлі" Навіть заяви у поліцію пишуть "щирою українською"!
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04.06.2024 08:36 Ответить
Шановне панство, мені здається чі по арті підо..а вчора був рекорд?
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04.06.2024 08:20 Ответить
14.02.2024 - 66
04.06.2024 - 65
05.05.2024 - 64
24.01.2024 - 61
25.01.2024 - 59
15.11.2023 - 58
03.05.2024 - 58
11.05.2024 - 55
Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
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04.06.2024 08:33 Ответить
Дякую
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04.06.2024 08:40 Ответить
Китайози багато автівок кацапам накидали, ще бити і бити
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04.06.2024 08:29 Ответить
Щось мені підказує, що китайози автівок військових кацапам не давали - новин таких не бачив. Поки що вибиваються наскирдовані ще совком урали, уази та камази. Звісно, совок не зміг поставити на бази зберігання такі автівки сотнями тисяч, бо фізично виробляти стільки не мав змоги, але якась кількість там ще є.
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04.06.2024 10:21 Ответить
Минув 3754 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта 67, броня 33, логістика 69!
Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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04.06.2024 08:41 Ответить
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04.06.2024 08:45 Ответить
в БНР отминусовали вчера с-400 и торнадо-с
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04.06.2024 08:52 Ответить
б#ядьські таргани... бий, трави, сотнями, тисячами, а вони лізуть й лізуть..., й ще б можна було зрозуміти, якщо б їм було потрібно вижити, але ж ні..., просто потрібно вижити якомусь прителепкуватому діду, який їх заморить мільйон й не помітить...
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04.06.2024 08:53 Ответить
На жаль, це в них спосіб підтримки "якості нації" (збереження рівня людожерності) - вбивають на війнах всіх своїх "пасіонаріїв", а інтелігенцію заганяють під час війни під шконку. І кожного разу, після війни - або розвал імперії, або десятиріччями бунти та економічний спад. Сподіваємось - цього разу і те, і інше.
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04.06.2024 10:25 Ответить
Треба мільйон ліквідованих та уражених орків. Сподіваюсь, так і буде.
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04.06.2024 11:44 Ответить
 
 