Общие боевые потери РФ с начала войны - около 512 420 человек (+1290 за сутки), 7794 танка, 13 345 артсистем, 15 020 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 512 420 (+1290) человек,
- танков - 7794 (+15) единицы,
- боевых бронированных машин - 15 020 (+18) единиц,
- артиллерийских систем - 13 345 (+65) единиц,
- РСЗО - 1092 (+2) единицы,
- средств ПВО - 827 (+3) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 766 (+27) единиц,
- крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 228 (+69) единиц,
- специальной техники - 2211 (+12) единиц.
Топ комментарии
+12 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий04.06.2024 08:41
+10 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий04.06.2024 08:11
+7 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий04.06.2024 08:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
04.06.2024 - 65
05.05.2024 - 64
24.01.2024 - 61
25.01.2024 - 59
15.11.2023 - 58
03.05.2024 - 58
11.05.2024 - 55
Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта 67, броня 33, логістика 69!
Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.