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армія рф (16200) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 512 420 осіб (+1290 за добу), 7794 танки, 13 345 артсистем, 15 020 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 511 130 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  512420 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 7794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13345 (+65) од,
  • РСЗВ  – 1092 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 827 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни   - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 18228 (+69) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2211 (+12)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська РФ, які базувались на Кольському півострові, "знищені" після великих втрат у війні проти України, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен

Втрати ворога за 3 червня

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Топ коментарі
+12
Минув 3754 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта 67, броня 33, логістика 69!
Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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04.06.2024 08:41
+10
Пішла "контрбатарейка", 65 стволів, попереду тільки лютневі 66.
Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
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04.06.2024 08:11
+7
14.02.2024 - 66
04.06.2024 - 65
05.05.2024 - 64
24.01.2024 - 61
25.01.2024 - 59
15.11.2023 - 58
03.05.2024 - 58
11.05.2024 - 55
Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
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04.06.2024 08:33
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я думаю що вся Європа, разом з Англієй таку армію і не назбирає))
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04.06.2024 07:54 Відповісти
Всі плани Європи щодо власного виживання базуються на на ефективній мільйонній українській армії, яку озброюють списаним західним озброєнням.
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04.06.2024 08:07 Відповісти
Ви хотіли сказати недоозброюють....
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04.06.2024 08:10 Відповісти
Пішла "контрбатарейка", 65 стволів, попереду тільки лютневі 66.
Зарано, проте такими темпами авто встановлять новий місячний рекорд.
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04.06.2024 08:11 Відповісти
"Контрбатарейка" досягається зараз дронами. На жаль - втрати ЗСУ від аналогічної "контрбатарейки" засрашинців - співставні зараз.
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04.06.2024 10:13 Відповісти
Наснилося під дією важких та сурогатів чи є об"єктивна інформація?
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04.06.2024 11:30 Відповісти
А тим часом, в https://www.facebook.com/ukrop.bc/videos/848061600679668 столиці України...
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04.06.2024 08:15 Відповісти
Дідок на старості років дуже "напрошується" на "мордобітіє"! А як же вони скавчать - коли реально "отримують по мордяці"! куди та агресивність дівається! Згадують і про "права людини" і про те що вони тут "каренниє житєлі" Навіть заяви у поліцію пишуть "щирою українською"!
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04.06.2024 08:36 Відповісти
Шановне панство, мені здається чі по арті підо..а вчора був рекорд?
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04.06.2024 08:20 Відповісти
14.02.2024 - 66
04.06.2024 - 65
05.05.2024 - 64
24.01.2024 - 61
25.01.2024 - 59
15.11.2023 - 58
03.05.2024 - 58
11.05.2024 - 55
Рекорд листопада 23-го року протримався більше двох місяців, очикуємо на сімдесят+
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04.06.2024 08:33 Відповісти
Дякую
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04.06.2024 08:40 Відповісти
Китайози багато автівок кацапам накидали, ще бити і бити
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04.06.2024 08:29 Відповісти
Щось мені підказує, що китайози автівок військових кацапам не давали - новин таких не бачив. Поки що вибиваються наскирдовані ще совком урали, уази та камази. Звісно, совок не зміг поставити на бази зберігання такі автівки сотнями тисяч, бо фізично виробляти стільки не мав змоги, але якась кількість там ще є.
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04.06.2024 10:21 Відповісти
Минув 3754 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта 67, броня 33, логістика 69!
Арта рекорд, спецтехніка файно останній час йде ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 512 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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04.06.2024 08:41 Відповісти
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04.06.2024 08:45 Відповісти
в БНР отминусовали вчера с-400 и торнадо-с
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04.06.2024 08:52 Відповісти
б#ядьські таргани... бий, трави, сотнями, тисячами, а вони лізуть й лізуть..., й ще б можна було зрозуміти, якщо б їм було потрібно вижити, але ж ні..., просто потрібно вижити якомусь прителепкуватому діду, який їх заморить мільйон й не помітить...
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04.06.2024 08:53 Відповісти
На жаль, це в них спосіб підтримки "якості нації" (збереження рівня людожерності) - вбивають на війнах всіх своїх "пасіонаріїв", а інтелігенцію заганяють під час війни під шконку. І кожного разу, після війни - або розвал імперії, або десятиріччями бунти та економічний спад. Сподіваємось - цього разу і те, і інше.
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04.06.2024 10:25 Відповісти
Треба мільйон ліквідованих та уражених орків. Сподіваюсь, так і буде.
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04.06.2024 11:44 Відповісти
 
 