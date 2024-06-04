УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12048 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 204 18
армія рф (16200) Норвегія (717)

Сухопутні війська РФ, які базувались на Кольському півострові, "знищені" після великих втрат у війні проти України, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен

Ейрік Крістофферсен

Норвегія, яка є членом НАТО з 1949 року, за останній рік не побачила істотних змін у "позиції" Росії на своєму кордоні, включаючи ядерні сили країни-агресора та її Північний флот, тоді як сухопутні сили Росії на Кольському півострові "знищені" після великих втрат в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

Він також наголосив, що головним завданням норвезьких сил оборони цього року є підтримка України.

Генерал сказав, що це "велика операція", в якій задіяно "щонайменше" 10% логістичного персоналу норвезьких військових, а також інструктори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має 2-3 роки, щоб підготуватись до війни з РФ, - голова Збройних сил Норвегії Крістофферсен

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не змогла зробити жодного великого прориву під час наступу на Харківщині. Її сили досягли незначних територіальних здобутків

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Ти прочитав інформацію про те що Росія "грозить їжаку голою сракою" В той час коли її кордон з країнами НАТО на північному крилі протистояння збільшився на кілька тисяч км - у неї немає військ щоб його прикрить Вона їх "перемолола" в Україні А тепер ще "понти гонить" та "***** ногами" щоб змінить лінію кордону з Фінляндією - мабуть хоче щоб її "послали" відкритим текстом - як крейсер "Москва"
показати весь коментар
04.06.2024 07:44
+12
А навіщо його "забирать"? Щоб потім годувать кацапів на ньому?
показати весь коментар
04.06.2024 07:46
+9
Кацапи зі всіх своїх баз направили смердяче м'ясо на війну в українські землі, де їх успішно знищують нащадки козаків, також встрачаючи своїх найкращих. Але в нас немає іншого шляху, на нас напали.
показати весь коментар
04.06.2024 07:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти прочитав інформацію про те що Росія "грозить їжаку голою сракою" В той час коли її кордон з країнами НАТО на північному крилі протистояння збільшився на кілька тисяч км - у неї немає військ щоб його прикрить Вона їх "перемолола" в Україні А тепер ще "понти гонить" та "***** ногами" щоб змінить лінію кордону з Фінляндією - мабуть хоче щоб її "послали" відкритим текстом - як крейсер "Москва"
показати весь коментар
04.06.2024 07:44 Відповісти
Кацапи зі всіх своїх баз направили смердяче м'ясо на війну в українські землі, де їх успішно знищують нащадки козаків, також встрачаючи своїх найкращих. Але в нас немає іншого шляху, на нас напали.
показати весь коментар
04.06.2024 07:37 Відповісти
Ну то забирайте той півострів. Скільки років цьому генералу...
показати весь коментар
04.06.2024 07:40 Відповісти
А навіщо його "забирать"? Щоб потім годувать кацапів на ньому?
показати весь коментар
04.06.2024 07:46 Відповісти
А навіщо їх «годувать?
показати весь коментар
04.06.2024 08:02 Відповісти
Бо цього вимагає міжнародне законодавство яке зобов"язує утримувать населення на окупованих територіях (не почни "срач" стосовно "історичних земель" - згідно з Хельсінкською угодою Карелія - складова частина РФ)
показати весь коментар
04.06.2024 08:27 Відповісти
А просто відселити як судетських німців?
показати весь коментар
04.06.2024 08:53 Відповісти
На якій підставі? Вони живуть на своїй території
показати весь коментар
04.06.2024 08:55 Відповісти
Пару днів тому дивився як кацапи виселили дві сімʼї на ТОТ, Типу показати-хто не лояльний той на вихід. Так я ось думаю, чого ті сімʼї не сказали що вони там живуть ну на якусь там ще конвенцію зіслались. Це я до того, що толерастія та згадування хріноконвенцій нідочого хорошого не приведе, коли ворогам вони похрєну. Це типова поведінка терпіл.
показати весь коментар
04.06.2024 11:30 Відповісти
Тобто ти пропонуєш для боротьби з "драконом" самому стать "драконом"? То яка тоді буде різниця між нами та ними? ЧИМ саме ми будемо від них відрізняться? Кольором прапора?
показати весь коментар
04.06.2024 12:02 Відповісти
Він просто провокатор, йому все рівно...
показати весь коментар
04.06.2024 12:29 Відповісти
ви як дитина
показати весь коментар
04.06.2024 08:57 Відповісти
Фінам треба повернути Карелію.
показати весь коментар
04.06.2024 08:03 Відповісти
Хрущов також бив себе в груди - ми ракетки дєлаєм на конвєєрє, как сосиски. Хоча на піку Карибської кризи в нього було всього дві ракети МБР, але так хотів закатати їжака що не зчувся як сам сів на їжака.
показати весь коментар
04.06.2024 08:34 Відповісти
Може і сів, але Кеннеді ракети з ядерними боєголовками "Юпітер" з Туреччини прибрав.
показати весь коментар
04.06.2024 08:53 Відповісти
правильно - допомагати Україні. А до того ще робити морсьткі дрони. Аби той флот тихенько чадів у бухті Мурманьска чи де там. Теж мені - владичиця марєй.
показати весь коментар
04.06.2024 08:38 Відповісти
Нужно вернуть викингам тот полуостров! Орки все равно вернутся в землянки и пещеры.
А заодно вернуть земли Новгородской Гардарики!
показати весь коментар
04.06.2024 11:14 Відповісти
 
 